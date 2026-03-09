我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前現身日本東京巨蛋看棒球，為中華隊加油，而這也是1972年台日斷交以來，54年來首度現任閣揆赴日，不過也遭在野強力質疑公器私用，卓榮泰昨（8）日受訪時僅回應，是休假日的自費且私人的活動。對此，中華戰略學會資深研究員張競認為，卓揆赴日是否會引發外交震盪與衝擊？是否刻意與東京搭唱，運用打擦邊球手法存心挑弄北京，並且順勢滿足內部政治消費，以便拉抬未來朝野法案攻防氣勢？不論官方如何表述此項行程，絕對無法壓縮政壇人士各種想像空間。張競昨發文指出，古有明訓，閣揆乃國之寶鼎，動見觀瞻，所有行程都會被賦予政治意涵，豈可以私人行程作為推脱遁辭，妄圖淡化此事？張競接著指出，卓揆赴日最關鍵可議之處，卻是以專機赴日看球，絕對不會是自己掏腰包支付旅費，此舉是否會讓台灣鄉親深感朱門酒肉臭，政府花錢不知輕重緩急呢？特別是當多位台灣鄉親受困於中東戰區，政府未積極安排專機撤離，民眾依據北京通報轉向求助時，除酸言冷語外，卻未能夠拿出實際行動，採取具體作為。對比閣揆專機看球，豈不益增民眾被剝奪感呢？張競說，閣揆出境必須以公文書呈請總統批准，無法由其「私人」決定行程安排。其次是抵達日本前往球場觀賽，更是由駐日代表李逸洋與運動部長李洋陪同，此種由業管政務官員接待隨行活動，豈能以「私人行程」視之？最後，卓揆全程皆由隨扈負責維安，隨員負責與國內保持聯繫，掌握公務辦理進程，在此種狀況下，基本上看球還在兼理政務，因此將此稱為私人行程更不恰當。張競也質疑，卓揆所謂支付費用是價購本身往返機票價款，還是包括隨扈與隨員機票，抑或是整個專機包機費用？必須具體說明。不可以支付機票費用就讓卓揆赴日本質得以轉換成「私人行程」。