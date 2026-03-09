我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰7日在駐日代表李逸洋、運動部長李洋的陪同下，低調抵達日本東京巨蛋觀賞世界棒球經典賽，為台灣英雄應援。儘管卓榮泰後續解釋是休假且自費私人行程，還是被藍營轟「公器私用」。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，這是非常典型的「柔性外交」，值得關注的根本不是包機，而是這次行程的政治意義。矢板明夫在臉書上發文表示，卓榮泰到日本現場為棒球經典賽的台灣隊加油，消息傳出之後，台灣的藍白政黨立刻開始攻擊，指控「公器私用」，並抓住「包機」不斷炒作，好像抓到了什麼天大的醜聞。他進一步表示，「值得關注的根本不是包機，而是這次行程的政治意義。」矢板明夫指出，自1972年台日斷交以來，台灣高層官員能夠踏上日本土地的機會非常有限。這一次卓榮泰赴日，是斷交以來第一位現任行政院長進入日本本土活動。「雖然表面上是看棒球，但背後象徵的，是台日關係的進一步突破。」矢板明夫分析，近年來亞洲安全局勢快速變化，日中關係正處於多年來少見的緊張狀態。在這樣的背景下，日本社會對台灣的好感度反而持續升高。無論是日本政界、媒體或民間，對台灣的支持都比過去更加公開。他認為，「現在正是台日關係深化的重要時刻」。他指出，卓榮泰此行，某種程度上正是抓住了這個歷史機會。用體育交流的形式，踏上日本土地，出現在東京巨蛋。這本身就是一種非常典型的「柔性外交」。矢板明夫提到，北京對此顯然相當敏感，中國外交部已立即向日方表達強烈抗議。他認為，中國長期以來最擅長的，就是打壓台灣的國際空間，「只要台灣稍微向外走一步，就立刻跳出來施壓」。他在文中怒批，「北京在外面打壓台灣也就算了，台灣內部居然還有人急著配合。」矢板明夫進一步指出，中國最希望看到的，就是台灣人自己否定自己的外交努力。包機費用當然可以查帳。帳目清楚，本來就是民主政治的基本要求。「但是，以浪費公帑為名，把一個具有外交象徵意義的行程打成醜聞，這種操作，只會讓外界看笑話，覺得匪夷所思。」最後，矢板明夫表示，卓榮泰到東京巨蛋，也許只是看一場棒球。但是很多時候，外交突破就是從文化、體育交流開始的。「對於願意為台灣開拓國際空間的人，我們應該支持，而不是忙著潑冷水。」