斷交後首例：現職行政院長訪日

日方回應

背景脈絡：中方對台日高層往來的立場

行政院長卓榮泰7日現身日本東京巨蛋看棒球，為中華隊加油，而這也是1972年台日斷交以來，54年來首度現任閣揆赴日。但此舉引起中國強烈不滿，有消息指出，中國外交副部長孫衛東7日深夜致電日本駐中大使金杉憲治，對此表達嚴正抗議。根據朝日電視台、時事通信社、TBS News等日媒報導，卓榮泰行政院長於7日抵達日本，並於同日前往東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）台灣對陣捷克的比賽。這是自 1972 年台日斷交以來，首次有現職行政院長訪問日本。卓榮泰後續回應，此行是「休假自費私人行程」，強調唯一目的是支持中華隊。不過8日有消息傳出，孫衛東於7日晚間致電金杉憲治，針對卓榮泰訪日一事表達強烈抗議。對此，金杉憲治回應表示：「台灣方面已說明此行為私人性質，日本政府不予置評。」據消息人士透露，金杉憲治解釋說明：「日本政府關於台灣的立場，遵循1972年《日中共同聲明》，並無任何改變。」值得注意的是，中共中央政治局委員兼外交部長王毅於8日在全國人民代表大會期間舉行的記者會上，雖發表了對日批判，但並未提及卓院長訪日或抗議的相關內容。過去中國堅決反對日台之間的高層官員往來。外交部長林佳龍訪日在去年7月訪日，視察大阪‧關西世界博覽會，也引起中國不滿。中國外交部亞洲司司長劉勁松也曾致電日本駐華大使館首席公使橫地晃提出抗議。