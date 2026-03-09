我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前現身日本東京巨蛋看棒球，為中華隊加油，而這也是1972年台日斷交以來，54年來首度現任閣揆赴日，不過也遭在野強力質疑公器私用。對此，前國民黨發言人楊智伃昨（8）日痛批，卓榮泰說自己「自費包機」去日本看球，但航班從松指部起飛，且有大批隨行人員、維安陪同，整體規格與費用都遠遠超出一般私人旅行的範圍，如果不拿出自費的證據，那這些話都只是空話，只是疑點重重。楊智伃昨發文指出，卓榮泰要說「自費包機」，請先解釋松指部怎麼「自費」，行政院發言人去也是「自費」？一個核心重要的問題，如果真的是私人行程，飛機為什麼可以從軍方的「松山指揮部」起飛？既然是私人行程，那為什麼會出現如此高規格的安排？楊智伃認為，中華民國的行政院長去替中華隊加油，大家一定支持！甚至正如民進黨與部分綠媒所說，如果這真的是時隔54年的行政院長訪日，那確實可以說是重大的外交突破。然而，楊智伃也質疑，卓榮泰的航班從松指部起飛、大批隨行人員、維安陪同，整體規格與費用都遠遠超出一般私人旅行的範圍。這其中的落差，行政院就必須說清楚、講明白。楊智伃痛批，更諷刺的是，在卡達的國人為了逃難，連回家的班機都等不到政府協助；而棒球國手張政禹，臨時從雲林斗六被徵召補位，也是千辛萬苦搭乘民航機前往比賽，沒有專機、沒有特權。反觀卓榮泰，說去就去，甚至可以當天來回。這些漏洞與疑點，不是卓榮泰一句「自費」就能帶過。行政院必須拿出清楚的證據，說明這筆高額費用的來源，以及為什麼民航機可以從軍方的松指部起飛？