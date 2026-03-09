我是廣告 請繼續往下閱讀

WBC經典賽澳洲隊為何強？球迷點關鍵：中華隊也有過

認為除了生理差異以外，也因澳洲正規季賽才剛結束，全隊仍處於備戰狀態才是關鍵

還有人提到「跟上次12強台灣一樣剛結束賽季」。

▲WBC經典賽澳洲隊表現十分亮眼。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

經典賽澳洲隊實力太猛！教練、球員都大有來頭

▲澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）是近幾年成為澳洲棒球界最著名的選手之一，他曾效力於美國職棒釀酒人隊、日本職棒中日龍隊，對日職跟美職體系都很熟悉。（圖／読売新聞社提供）

▲澳洲隊上中華隊，強打巴札納擔任開路先鋒，7局下時還敲出陽春砲。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽即將進入最後階段，本場賽事澳洲隊成績為2勝1負，今（9）晚18時對上韓國隊，將決定中華隊是否能夠晉級資格。有網友在PTT以「澳洲為什麼那麼強」為題發文，表示本屆WBC經典賽中，澳洲隊表現出色，但陣容中並沒有很多MLB球員，認為實力與12強差不多，卻在投打方面都有極佳表現，認為今日韓國隊將遇上一場苦戰。貼文曝光後，隨即引來球迷點出優勢，，「正規季賽剛打完，全隊都還在高張力狀態也有差吧」、「剛打完實力正猛，反觀其他聯盟正要開季還在春訓」，回顧澳洲隊在本屆經典賽戰績，第一場以3：0完封中華隊，接著再以5：1力退捷克，拿下2連勝，在昨（8）日晚間對上日本隊，一度將日本隊逼到絕境，一直到八局才被拉開比數，最終仍以4：3惜敗日本，儘管吞敗但強勁的投打能力，已讓外界大吃一驚。事實上本屆澳洲隊不論是教練、隊員都實力頂尖，根據球評許維智表示，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）是近幾年成為澳洲棒球界最著名的選手之一，他曾效力於美國職棒釀酒人隊、日本職棒中日龍隊，對日職跟美職體系都很熟悉，且擅用情蒐數據資料下決策，被評價是「很會玩球」的教練。而澳洲隊本屆面對中華隊的先發打線中，前五棒就包含3名具備大聯盟（MLB）資歷的球員米德（Curtis Mead）與懷菲德（Aaron Whitefield），還有2024年大聯盟選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）擔任開路先鋒，投手方面則有具備大聯盟經驗的左投A.威爾斯（Alex Wells）掛帥先發，實力完全不容小覷。