行政院長卓榮泰日前現身日本東京巨蛋看棒球，為中華隊加油，而這也是1972年台日斷交以來，54年來首度現任閣揆赴日，不過也遭在野強力質疑公器私用。對此，科技專家許美華昨（8）日強力痛批藍白：「不知道是真無知、還是故意裝笨？這是用看球做理由，突破台日外交框架。到底是要多蠢，才看不出這個外交意義？」許美華昨發文指出，看到藍白在轟卓榮泰去東京是「私人行程」，還說「私人行程就該搭一般航班！」、 「專機、維安誰買單？」巴拉巴拉噴一堆，不知道是真無知、還是故意裝白ㄔ？許美華痛批：「既然很多人（裝）看不懂，行政部門不好說的，我這個路人就來幫忙講大實話吧！卓榮泰去東京巨蛋，你以為只是去看球？外交辭令說是私人行程，你也信？這是用看球做理由，突破台日外交框架。到底是要多蠢，才看不出這個外交意義？」許美華認為，台灣在國際上被中國長期打壓，要突破外交障礙有多困難，還需要說嗎？現在台灣是在用盡各種方法在國際舞台突圍，偏偏島內有一堆無恥之徒，也在用盡一切手段在扯台灣的後腿。卓榮泰在行政院長任內去東京，不管去哪裡、做什麼，都不是私人行程。這樣懂了嗎？許美華也補充表示，這次行程的困難點不是費用誰出的問題，而是日本願不願意讓卓榮泰入境？日本讓卓榮泰以看球為名的私人行程專機降落，就是一種重大的外交突破，以後都有前例可以比照了！