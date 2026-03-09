我是廣告 請繼續往下閱讀

▲懸疑推理影集《沙瑪基的惡靈》於小琉球開鏡。（圖／答人文創提供）

懸疑影集《沙瑪基的惡靈》昨（8）日在小琉球舉行開鏡儀式。主要演員羅宏正、宋偉恩、凌悅熹、睦媄、初孟軒、林孫煜豪、孔令元等人正式集結，展開為期一個月的海島拍攝。該劇以小琉球古名「沙瑪基」為背景，圍繞神祕能源「可燃冰」與一樁連環命案展開，試圖透過層層線索，揭開埋藏在島嶼地底的百年祕密。而宋偉恩身為健身狂人，竟然帶著整箱的高蛋白上島，讓拍攝現場瞬間變健身營。羅宏正與宋偉恩此次飾演一起查案的兄弟檔，這也是兩人繼8年前合作《高校英雄傳》後再度同台。當年兩人在戲裡是師生關係，如今再度合體卻成了並肩辦案的兄弟，相隔多年再合作格外有感。開拍第一天，一場雨中騎檔車的戲碼便讓兩人印象深刻。由羅宏正騎車，宋偉恩坐在後座緊緊環抱，畫面在雨中顯得格外唯美。宋偉恩事後打趣形容：「當下其實有一瞬間想說，我是不是在拍BL劇？」該劇男演員每個都是健身狂魔，宋偉恩的50公斤行李中有22公斤是保久乳與高蛋白補給品；初孟軒則隨身攜帶彈力繩，每天收工固定訓練。林孫煜豪為了要拍海邊的戲勤練身材，沒想到定裝時被劇組反應身材不符合人設要增胖。而羅宏正為了符合角色長期在海島生活的設定，每天勤噴助曬劑維持深色肌膚，也養成了在島上健走的習慣。《沙瑪基的惡靈》除了懸疑劇情，也將大量呈現小琉球在地場景，包括烏鬼洞、白燈塔、山豬溝等地標，並結合地下坑道與洞穴拍攝，打造神祕又詭譎的海島氛圍。劇組表示，希望透過影集讓觀眾看到小琉球不同於觀光印象的一面。