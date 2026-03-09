我是廣告 請繼續往下閱讀

油價飆破90美元，就業數據意外轉弱，美國股是上週五（6日）再度走低，主要指數同步收黑，也創下近一年來表現最差的一週，台北股市今（9）日開盤下跌1244.93點、來到32354.61點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤盤下跌3.6點、來到302.89點。今日開盤量大強勢個股：台塑化、亞聚、台橡、中石化、國喬；開盤量大弱勢個股：台積電、台達電、鴻海、聯發科、日月光投控。權值股多數走低，權王台積電開盤重挫115元、來到1775元；台達電開盤下跌115元、來到1205元；鴻海開盤下跌15元、來到208元。西德州中級原油（WTI）價格上週五突破每桶90美元，週漲幅高達35%，創下自1983年石油期貨開始交易以來最大單週漲幅。油價飆漲與美國總統川普的最新表態有關，川普發文表示，若伊朗未「無條件投降」，美國不會達成任何結束戰爭的協議，讓市場預期衝突恐持續升級。能源供應風險也持續升溫。卡達能源部長卡向《金融時報》表示，若衝突持續，海灣能源生產國可能在未來幾天被迫宣布不可抗力並停止部分生產，未來油價甚至可能飆升至每桶150美元。他警告，中東衝突可能拖累全球經濟。除了油價衝擊，美國最新非農就業報告同樣令市場失望。美國勞工統計局公布，2月非農就業人口減少9.2萬人，遠低於經濟學家預期的增加5萬人，也與1月修正後增加12.6萬人形成明顯反差。失業率則從4.3%升至4.4%。美股四大指數上週五全數走低，道瓊指數下跌453.19點或0.95%，收47,501.55點，那斯達克指數下跌361.31點或1.59%，收22,387.68點，標普500指數下跌90.69點或1.33%，收6,740.02點，費半指數下跌307.025點或3.93%，收7,514.736點。科技五大巨頭全面收黑。Meta下跌2.38%。蘋果下跌1.09%。Alphabet下跌0.78%。微軟下跌0.42%。亞馬遜下跌2.62%。半導體股殺聲隆隆，AMD下跌3.52%。博通下跌0.69%。輝達下跌3.01%。應用材料下跌6.29%。高通下跌0.96%。美光下跌6.74%。台股ADR多數收黑，台積電ADR下跌4.23%。日月光ADR下跌4.26%。聯電ADR下跌1.54%。中華電信ADR上漲0.12%。