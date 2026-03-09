我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《逐玉》張凌赫（右）第一集中受傷埋在雪堆裡，被田曦薇撿回家。（圖／愛奇藝提供）

張凌赫、田曦薇主演的古裝新劇《逐玉》在Netflix熱播中，一開拍就打敗同檔期《純真年代的愛情》、《我的山與海》，不過劇中張凌赫為了報仇下令屠城，田曦薇竟也表示認同，引來觀眾痛批殘忍，編劇也挨轟沒同理心。《逐玉》6日開播後熱度節節高升，在騰訊視頻、愛奇藝、Netflix都有亮眼成績，但劇情卻引發爭議。張凌赫飾演的「謝征」為了報殺父殺母之仇，下令屠城，田曦薇飾演的女主角「樊長玉」竟也表示認同。屠城在古代是濫殺無辜的殘忍暴行，再加上女主角的設定是出身於市井小民，父親是靠殺豬維生，怎麼會不知道民間疾苦，卻突然同理男主角，被吐槽太雙標、沒文化。不過也有觀眾認為，戰爭本就殘忍，若對敵人仁慈就是對自己殘忍，再加上兩人已經有情愫，會支持對方的做法也能理解。