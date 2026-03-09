我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲的妻子、醫師陳佩琪日前自爆，擬聲請讓目前在境管中的柯文哲赴日參加兒子畢業典禮。對此，旅美學者翁達瑞痛批，柯文哲拿兒子的畢業典禮當工具，企圖要脅司法特權。若法院駁回聲請，柯文哲就可再次指控遭到司法迫害。只要柯家有事，不管喪事或喜事，都可以被泛政治化。翁達瑞7日發文指出，多數博士生不會參加畢業典禮，因為完成論文答辯的時間不一，但畢業典禮的時間固定。取得學位後，大家各自就業，工作在世界各地，不會專程返校參加畢業典禮。爸爸參加兒子獲頒名校博士學位的典禮，本來是一件溫馨的家族喜事，但發生在柯家就走味了，理由有三。首先，翁達瑞指出，柯家的親子關係並不好，柯文哲也承認小孩的事他都沒在管。柯文哲沒有小孩的手機號碼，也沒有他們電子郵件，平常都沒在聯繫，甚至早上一起搭電梯出門都不講話。再者，翁達瑞表示，柯文哲並未參與子女的教育。柯文哲的兒子就讀清大，畢業典禮就在老家附近，柯文哲卻沒參加。柯文哲曾以台北市長的身分參加北一女校慶，就讀北一女的女兒也避不見面。第三，翁達瑞認為，柯文哲的兒子在去年十月就完成論文答辯，人卻還留在東京，可能有不想回台灣的苦衷。陳佩琪還說兒子特別延後畢業等爸爸參加，顯然沒有馬上就業的經濟壓力。根據上述，翁達瑞指出，若柯文哲還是自由身，極可能就略過兒子的畢業典禮，留在台灣跑選舉攤。會這麼推論不是沒理由，因為柯文哲交保後，以回新竹照顧媽媽為理由聲請解除居住限制，結果也都在跑選舉攤。翁達瑞說，既然如此，為何柯家要炒作兒子的畢業典禮，還要向法院聲請解除出境限制呢？答案很簡單：柯文哲拿兒子的畢業典禮當工具，企圖要脅司法特權。若法院駁回聲請，柯文哲就可再次指控遭到司法迫害。只要柯家有事，不管喪事或喜事，都可以被泛政治化。翁達瑞也批評，萬一柯文哲的出境限制獲得解除，會有什麼後果呢？柯文哲的3個小孩都在國外，陳佩琪也一度有走避國外的念頭。如果柯文哲能順利出境，柯家就可在日本團圓。橘子人還在國外，也可以到東京與柯文哲重聚，不論是敘舊、串供、滅證、或者更改帳號密碼，都不會受到干擾。萬一柯家在日本人間蒸發，司法代價就太大了！