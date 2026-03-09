我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽開打，中華隊C組預賽在日本東京巨蛋對戰日本、韓國等強敵。但中華隊7日對上捷克隊，行政院長卓榮泰搭乘華航專機，低調現身球場應援，引發討論，行政院對此僅說，是卓榮泰私人行程，無其他評論，卓榮泰也說是自費。不過藍營仍不接受說法，國民黨立院黨團書記長林沛祥說，卓榮泰專機前晚就在松山機場待命，隨行還有駐日代表、運動部長等官員，這是哪門子私人行程？林沛祥也質疑，卓榮泰過去多次對外表示政府財政困難，甚至提及連水電費都難以負擔，並指責立法院刪減預算，但如今卻出現華航包機自松指部飛往東京的情況。他說，若院長強調此行為「私人自費」，國民黨黨團樂見其成，但也要求行政院立即公開相關收據與費用支付明細，證明未動用任何公帑。林沛祥表示，若此次費用由公務預算支應，行政院應說明其法源依據；若確為私人自費，也應將相關費用公開透明。他強調，國民黨並非反對行政院長前往觀賽，而是要求釐清經費來源，「這張票到底是誰的錢買的」，必須向社會清楚交代。此外，林沛祥也質疑，若此次「假日私人包機看球」成為慣例，行政院是否未來允許所有政要以「私人行程」為由，動用軍民兩用停機坪，甚至調度國籍航空公司專機出國。他認為，政府應說明相關標準與規範，避免外界質疑是否存在特別待遇。林沛祥也提到，令人難以理解的是，就在卓榮泰包機前往東京觀賽的同一時間，仍有台灣民眾滯留於中東戰區，包括6歲孩童與70歲長者。他指出，這些民眾在卡達杜哈自組「自救會」包車撤離，而外交部僅回覆「請繼續留在卡達，等待機場開放」，形成強烈對比。林沛祥表示，既然行政院長已示範包機出國並非難事，政府是否也應思考，能否為滯留中東等待返台的國人安排包機協助返國。林沛祥最後強調，國民黨並不反對政府官員為中華隊加油，但民主社會最基本的原則是公私分明與資訊透明。若此行確為私人自費，行政院應公開帳單；若涉及公務資源，也應說明相關法源依據。他表示，問題不在於看球，而是「包機帳單究竟是卓榮泰自費，還是全民買單」。