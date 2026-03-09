我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰事升溫，原油市場出現劇烈震盪，油價飆破每桶100美元大關。日本股市今（9）日開盤遭到血洗，日經225指數一度重挫超過3600點，失守52000點大關。韓國股市也難逃一劫，韓國綜合股價指數（KOSPI）開低重挫逾7%。受到伊朗局勢影響，市場避險情緒濃厚，各類股普遍出現拋售潮。與此同時，原油市場也劇烈震盪，作為國際油價指標的美國基準西德州原油（WTI）一度衝破每桶111美元，創下自2022 年 7 月以來的新高紀錄。美國最新2月就業數據意外表現欠佳、失業率攀升，加上油價重挫，在雙重衝擊下，美股週五再度走低，主要指數均收黑。受此衝擊，亞洲股市遭到血洗。日經225指數暴跌6.54%，重挫3,637點，跌破53,000點大關，為2月6日以來首見；東證指數（TOPIX）下跌5.27%。韓國方面，KOSPI指數開盤以5265.37點開出，重挫319.51點或5.7%，後續跌幅持續擴大，截至9日上午9點32分，KOSPI指數報5221.00點，較前一日下跌363.87點或6.52%。更觸發KOSPI 200期貨的暫停交易機制，暫停程式化的交易賣單。上週三，KOSPI也因暴跌逾12%，創下單日最大跌幅，也曾啟動熔斷機制。