中東戰事持續升溫，激勵國際油價飆漲，衝擊美股與台指期夜盤同步重挫，台北股市今（9）日開盤重挫逾千點，下跌1244.93點、來到32354.61點，其中權王台積電一度跌至1770元。油價飆漲與美國總統川普的最新表態有關，川普發文表示，若伊朗未「無條件投降」，美國不會達成任何結束戰爭的協議，讓市場預期衝突恐持續升級。美股四大指數上週五全數走低，道瓊指數下跌453.19點或0.95%，收47,501.55點，那斯達克指數下跌361.31點或1.59%，收22,387.68點，標普500指數下跌90.69點或1.33%，收6,740.02點，費半指數下跌307.025點或3.93%，收7,514.736點。此外，台積電ADR上週五大跌4.23%。受到美股全面走弱影響，台股期貨市場也提前反映利空。台指期夜盤重挫1030點，顯示市場對今開盤行情相當保守。台積電期貨盤後下跌65元。台北股市今日開盤重挫逾千點，下跌1244.93點、來到32354.61點，隨後殺盤擴大，重挫2070.18點，刷史上第二大盤中跌點。台積電現貨也延續跌勢，今日以1775元開出，重挫115元，最低一度來到1770元，下跌120元、創史上嘴大跌勢，市值降至新台幣45.9兆元，隨後一度站回1800元。