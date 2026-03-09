我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嫌犯於犯案後逃離現場，除了自行投案的江嫌外，另3人逃往新北市五股區觀音山山區。（圖／警方提供）

台北市萬華區青年路昨（8日）凌晨發生一起恐怖殺人案，一名張姓男子和李姓女友談判，過程中和另一名曾姓男子發生衝突，曾男持水果刀將張男一刀斃命，現場血流滿地，導致張男當場身亡。而曾男在內4人則於犯案後緊急離開現場，監視器也清楚拍下一行人逃離的畫面，除自行投案的江嫌外，另外3人逃亡至新北市五股區觀音山山區，於昨（8日）16時許遭到警方逮捕。據了解，張姓男子疑似不滿李姓女友和乾哥哥曾姓男子過從甚密，雙方相約至李女家中談判，張男、曾男一言不合隨即爆發口角衝突，曾男一氣之下便持水果刀朝張男猛刺，導致張男重傷、一刀斃命當場身亡。警消獲報到場後，發現張男倒臥在地板上，送往台大醫院搶救仍宣告不治。至於4名涉有重嫌的嫌犯則於犯案後緊急逃離現場，其中，江嫌於昨（8日）上午11時自行投案。專案小組一路調閱監視器追查，發現曾嫌在內3人為躲避查緝，在新北市一帶不斷變換交通工具製造斷點，甚至躲在墓園中。最終於昨（8日）16時在新北市五股區觀音山山區查緝曾嫌等3人到案，並起獲安非他命、安非他命吸食器、海洛因、依托咪酯菸油及菸彈等毒品。全案依殺人罪及毒品危害防制條例等罪嫌，將曾嫌等4人移送台北地檢署偵辦。