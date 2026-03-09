我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律活塞隊的低迷狀態仍在持續。在昨（8）日作客邁阿密的比賽中，活塞隊以110：121不敵邁阿密熱火，慘遭四連敗。這是活塞本賽季自開局四連敗後，首度再度陷入如此長的連敗泥淖。儘管球隊主控康寧漢（Cade Cunningham）回歸並砍下26分10助攻依然無法拯救球隊。活塞隊（45-18）在結束前晚主場對陣布魯克林籃網的賽事後，隨即飛行跨越國境挑戰熱火。在不到24小時的密集賽程下，活塞全隊顯得疲態百出。第一節開局表現堪稱賽季最差，單節 22 投僅 6 中（命中率 27.3%），首節打完便以16：34大幅落後達18分。儘管主將康寧漢（Cade Cunningham）缺陣一場後歸隊，並繳出26分10助攻的雙十成績，搭配中鋒杜倫（Jalen Duren）強攻24分5籃板，但全隊其餘成員手感冰冷，三分球合計37投僅11中（29.7%），難以填補首節落後的大洞。本賽季活塞隊能長期穩居東區前段班，靠的是全聯盟第二的防守效率，但全明星賽過後防線顯然出現鬆動。此役活塞讓熱火隊前三節就狂砍103分，對手全場投籃命中率高達47.3%，且面對抄截領先聯盟的活塞，熱火整場僅出現4次失誤。防守大將湯普森（Ausar Thompson）因右踝扭傷連兩場缺陣，讓活塞防守漏洞更趨嚴重。自週六對籃網的第四節起，活塞已連續五個單節失分超過30分。熱火隊在赫羅（Tyler Herro）25分以及阿德巴約（Bam Adebayo）24分9籃板的帶領下，始終掌控比賽節奏。這場敗仗讓活塞隊在東區的領先位置受到挑戰。目前他們領先東區第二、近期因塔圖姆（Jayson Tatum）回歸而氣勢如虹的波士頓塞爾提克僅剩2.5場勝差。不過，活塞在中央組仍保有6.5場的領先優勢，依舊有望奪下自 2007-08 賽季以來的首座分組冠軍。活塞隊接下來將於周二客場挑戰布魯克林籃網，尋求報前日慘遭23分大逆轉的一箭之仇。隨後球隊將返回主場，分別在週四與週五迎戰費城76人與曼非斯灰熊。活塞能否找回防守端的專注力並止跌回升，將是本周球迷關注的焦點。