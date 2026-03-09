我是廣告 請繼續往下閱讀

▲費仔老婆漢娜轉發中文報導。（圖／翻攝自IG@hannafairchi）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊取得2勝，其中美台混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）連兩天轟出全壘打，是中華隊搶分關鍵，而費仔的老婆漢娜也因此爆紅，漢娜不僅親自到東京巨蛋支持另一半，還在IG轉發中文報導，並放《冠軍之路》的主題曲〈今天的我〉，圈粉無數。費仔接連兩天轟出全壘打，振奮中華隊士氣，也助中華隊拿下2勝，費仔的老婆漢娜也在場看球賽，穿上中華隊的藍T，拿著台灣國旗，事後她更在IG轉發各種費仔的球技英姿，其中包括一篇介紹他們夫妻倆的中文報導，文中提到漢娜是最美啦啦隊，配上許多她的美照，漢娜看了也開心放上兩個手指愛心貼圖，背景音樂選擇滅火器的〈今天的我〉，該歌曲也是電影《冠軍之路》的主題曲，可見用心。事實上，費仔過去曾拒絕過一次徵召，當時他正在轉換期，必須得花時間站穩腳步，如今圓夢為母親出生的國家效力，費仔也感受到台灣人對棒球的熱情，費仔的媽媽在訪問中也提到，對於兒子在台灣這麼受歡迎感到很不可思議。