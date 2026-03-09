我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 2026日光海島生活節計有8國演出卡司、6場戶外講座、多國質感品牌市，吸引大批民眾與新住民參加。（圖／行國處提供）

▲高雄車站下沉式廣場，One-Forty創辦人陳凱翔與金典獎作家簡永達也與來自菲律賓及印尼的朋友進行深度對談，讓車站場域化身為最溫暖的文化交流平台。（圖／行國處提供）

2026日光海島生活節於8日晚間，在人氣樂團滅火器壓軸演出下將氣氛推至最高潮，為三日盛會劃下完美句點，三天累積湧入超過22萬人次共襄盛舉。美國關島總督與帛琉科羅州州長更親自率團出席。行政暨國際處長張硯卿感謝各國朋友的熱情參與。延續去年好評，高雄市政府再度攜手美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處及泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處共同主辦。這屆活動規模全面升級，八國演出卡司、六場戶外講座、多國質感品牌市集及互動攝影展，皆獲得空前熱烈的迴響，更展現高雄的國際號召力。此外，夏威夷旅遊局、日本青森縣陸奧市、熊本縣、熊本市以及新潟縣佐渡市等國際城市也跨海大力支持，不僅展現高雄與國際城市的緊密連結，更讓活動成為太平洋海島文化交流的最強盛會。日光海島生活節以海島文化為核心，完美融合菲律賓、泰國、印尼、越南等新南向國家特色。多國運動體驗、互動攝影展及東南亞行動圖書車也吸引民眾踴躍參與，高市府未來也將持續推動多元交流，攜手將高雄打造成全台灣最熱情友善的國際城市。