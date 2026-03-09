2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），台灣2勝達成！台灣虎航應援成功表示，祝賀中華隊優惠碼急殺促銷便宜機票85折優惠，出國玩日本、韓國4航線優惠碼「WBCWIN2」，最划算來回機票免5千元。易遊網攜手中華航空，獨家促銷「全航線75折優惠」，還有機會可以搶，購票時間一次整理。
台灣虎航：日本、韓國航線85折優惠碼！最便宜來回機票免5千 WBC棒球優惠
台灣虎航慶祝應援成功，恭喜中華隊2勝到手85折優惠加碼！
來回航班限定「指定航線15%」折扣代碼：WBCWIN2
◾️台北／高雄－東京成田
◾️台北－東京羽田
◾️台北－釜山
◾️高雄－金浦
銷售期間：2026年3月8日15:00至2026年3月8日23:59
旅遊期間：即日起至2026年6月30日
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算最便宜來回機票含稅：「桃園－成田」免7千、「高雄－成田」免9千、「桃園－羽田」7千初、「桃園－釜山」免5千、「高雄－金浦」免5千。
易遊網：中華航空獨家促銷「全航線75折優惠」
易遊網攜手中華航空推出平台限定全航線75折起優惠，還有機會可以搶！推薦必買航點包含飛釜山來回含稅8988元起、飛沖繩來回含稅8800元起；長程線則推薦飛安大略來回含稅22400元起、飛布拉格來回含稅28728元起，超划算機票買法一次看。
提醒大家，官網顯示售價已是最終價格；優惠機位數量有限，售完為止；中華航空保有活動最終解釋權。
開票日期：2026年3月7日至2026年3月14日（每日晚上8點起至隔日早上8點止）
出發區間：2026年3月2日至2026年6月30日（適用出發日依各線別及淡旺季而異）
優惠行程：台北出發全航線75折起
資料來源：台灣虎航、易遊網、中華航空
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣虎航慶祝應援成功，恭喜中華隊2勝到手85折優惠加碼！
來回航班限定「指定航線15%」折扣代碼：WBCWIN2
◾️台北／高雄－東京成田
◾️台北－東京羽田
◾️台北－釜山
◾️高雄－金浦
銷售期間：2026年3月8日15:00至2026年3月8日23:59
旅遊期間：即日起至2026年6月30日
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算最便宜來回機票含稅：「桃園－成田」免7千、「高雄－成田」免9千、「桃園－羽田」7千初、「桃園－釜山」免5千、「高雄－金浦」免5千。
易遊網攜手中華航空推出平台限定全航線75折起優惠，還有機會可以搶！推薦必買航點包含飛釜山來回含稅8988元起、飛沖繩來回含稅8800元起；長程線則推薦飛安大略來回含稅22400元起、飛布拉格來回含稅28728元起，超划算機票買法一次看。
提醒大家，官網顯示售價已是最終價格；優惠機位數量有限，售完為止；中華航空保有活動最終解釋權。
開票日期：2026年3月7日至2026年3月14日（每日晚上8點起至隔日早上8點止）
出發區間：2026年3月2日至2026年6月30日（適用出發日依各線別及淡旺季而異）
優惠行程：台北出發全航線75折起
更多「2026經典賽」相關新聞。