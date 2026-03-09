我是廣告 請繼續往下閱讀

▲026年超級1000系列的全英羽球公開賽於昨日深夜完美落幕，台灣選手寫下史上最輝煌的一夜。「左手重砲」林俊易與混雙組合葉宏蔚／詹又蓁接連登頂，為台灣帶回兩座冠軍金盃。（圖／取自李洋臉書／照片由選手本人及羽球隊劉佳城總教練提供）

2026年超級1000系列的全英羽球公開賽於昨日深夜完美落幕，台灣選手寫下史上最輝煌的一夜。「左手重砲」林俊易與混雙組合葉宏蔚／詹又蓁接連登頂，為台灣帶回兩座冠軍金盃。奧運金牌得主李洋隨即在社群發文祝賀，感性直言身為選手都深知「全英賽」這塊招牌的重量，並大讚：「這是台灣羽球很重要的一頁歷史！」身為台灣首枚奧運羽球金牌得主，李洋在看完決賽後激動表示，今天對台灣體育界來說是振奮人心的一天。他特別點出全英賽在羽球界的崇高地位：「身為羽球選手一定知道，全英公開賽在羽球的世界裡分量有多重，那是從小就會聽到、會想像自己有一天能站上的舞台。」李洋更謙虛提到，即便他和搭檔王齊麟在國際賽戰功彪炳，但當年「麟洋配」也還沒有打進過全英決賽。因此，看到林俊易、葉宏蔚與詹又蓁能站上這座歷史最悠久的最高領獎台，讓他感到格外感動。本屆賽事，台灣好手表現極佳，林俊易繼今年 1 月印度公開賽奪冠後，昨日在男單決賽以 21：15、22：20 擊退印度名將森（Lakshya Sen），成為全英賽創賽百餘年來，第一位奪下男單冠軍的台灣選手。葉宏蔚／詹又蓁兩人展現絕佳默契，同樣以直落二力克法國組合，奪得台灣史上首座全英混雙冠軍。他們在同日寫下歷史，正式加入傳奇球后戴資穎的行列，成為全英冠軍名人堂的一員。李洋在發文中特別感謝這些後輩的努力，「這不只是冠軍，也是台灣羽球一頁很重要的歷史。謝謝你們的努力，也謝謝你們讓世界再次看到 Team Taiwan 的實力。」