彰化縣長王惠美年底卸任，但藍營的接棒人選迄今未定，彰化謝家還上演姐弟內訌，現任立委謝衣鳯堅持參選縣長，但弟弟、縣議會議長謝典霖多次公開反對。謝典霖8日接受資深媒體人黃暐瀚《下班瀚你聊》專訪，再度表態稱，若謝衣鳯堅持參選，最大的三個樁腳：爸爸、媽媽和他三人都不會支持，他坦言現在政壇肅殺氣氛濃厚，「我為何要因為謝衣鳳，被（總統）賴清德政治追殺？」他也說，若謝家不參選，民眾黨創黨主席柯文哲，會是不錯人選。謝典霖表示，謝家長期在彰化地方經營，政治資源與人脈多由父親謝新隆所建立，若父親點頭支持參選，相關人脈與樁腳自然會動員站台，但目前並未出現這樣的情況。他說，自己與姊姊能在政壇立足，很大程度仰賴家族長期累積的資源與社會信任，「若沒有家族支持，我和姊姊其實就只是一般的路人」。謝典霖也提到，若謝衣鳳參選縣長，他將不會再參選議員或尋求連任議長，原因是縣長與議長若同時由謝家人競逐，恐引發社會觀感不佳，兩人同時參選最終「一定會倒一個」，既然如此，就沒有必要投入大量資源讓家族承擔風險，更何況，政治打壓往往不會直接針對候選人本人，而是從其支持者與地方樁腳著手，因此他的家族對參與縣長選戰態度相當保守。謝典霖也坦言，他與姊姊近年關係並不親密，兩人甚至因家庭與教育議題意見不同而產生隔閡。他透露，今年過年時曾詢問姊姊，若未來他爭取議長是否會像母親一樣全力支持，謝衣鳳則表示政治人物應保持公正，不能偏袒自己人，這讓他感到失望，也因此決定不支持姊姊參選縣長。談到國民黨彰化縣長布局，謝典霖認為2026年選舉可能是藍白合作的重要契機。他表示，只要合作成功，不一定要由謝家人出面參選，現任縣長王惠美也可扮演整合角色。他更點名，在藍白合作的前提下，柯文哲或民眾黨主席黃國昌，都是具知名度且適合「空降」參選彰化縣長的人選。謝典霖表示，彰化長期存在「一屆民進黨、兩屆國民黨」的選舉循環，若要打破這種政治慣性，藍白合作將是重要關鍵。他透露，自己也曾透過民眾黨前立委蔡壁如牽線，希望未來能與柯文哲或黃國昌見面，討論地方層級的藍白合作可能性。