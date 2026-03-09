我是廣告 請繼續往下閱讀

孫易磊下場親吻球帽 向球迷表達感謝

▲孫易磊下場時，親吻球帽上的中華隊會旗。（圖／記者葉政勳攝）

▲孫易磊高舉球帽，向所有球迷致意，賽後他感性表示，感覺做什麼，都不夠表達對球迷的感謝。（圖／記者葉政勳攝）

頭髮依然蓬鬆沒塌陷 網笑問洗髮精品牌

2026經典賽台灣晉級劇本！韓國不僅要贏、還要大比分混戰

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，中華隊昨（8）日和宿敵韓國隊一路纏鬥到延長賽，最終以5比4奇蹟般獲勝，拿下中華隊在WBC首次對韓國的勝利，21歲的火球男孫易磊在看到韓國最後一個出局後，感動到跪地痛哭，學長鄭浩均看到後馬上擁抱他，扶著他一起跑到球場。孫易磊在韓國一戰1.2局、被敲1安打、失1分，送出2次三振，雖然被韓國追平分數，但所有球迷還是在孫易磊下場時給予熱烈掌聲和歡呼，孫易磊也脫帽、親吻球帽，向球迷致意，不過許多網友看到孫易磊脫帽時，頭髮依舊蓬鬆飛揚，笑問「所以請問易磊到底用什麼牌子的洗髮精」。年僅21歲的中華隊火球男孫易磊，在8局下接手，連續解決兩名打者，但接著保送金慧成，又被金倒永擊出追平安打，讓比賽回到4比4平手，孫易磊在9局下再度解決李政厚，之後保送朴海旻、具滋昱擊出飛球出局，接著由張奕接替投手位置。孫易磊下場時脫下球帽，並深情親吻球帽上的中華隊會旗，高舉球帽向現場球迷致意，上萬球迷也回以熱烈的掌聲和歡呼。孫易磊賽後受訪表示，會有這個動作，其實是因為他們在對日本那場大比分落後的時候，現場球迷加油聲還是好大，他哽咽地說，「真的很謝謝球迷們大老遠來這裡，不管我們表現是好是壞，都一直在幫我們加油，我真的不知道該怎麼謝謝他們……感覺做什麼，都不夠表達我對他們的感謝啦！」不過孫易磊在脫帽後，頭髮依舊相當蓬鬆，沒有絲毫塌陷，讓許多網友歪樓笑問，「所以請問易磊到底用什麼牌子的洗髮精」、「可以公布洗髮精了嗎」、「同問，易磊的洗髮精是哪個？要公布了嗎」，今（9）日稍早，孫易磊也PO出一張他在賽場上仰頭遮住眼睛、像在懊惱的照片，搞笑配上「看完球賽發現明天要開始上班」的文字，下方許多球迷也馬上留言，「誰懂我上班上到一半滑到這篇的心情，但謝謝易磊，我現在上班都還在笑（交出你的洗髮精」、「那個⋯洗髮精還是潤髮用哪一牌？拜託」。孫易磊目前效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士，他出生於台北，有阿美族血族，2023年9月入選U18世界盃棒球賽，在預賽首戰對決澳洲，投完7局沒有讓對手得分，在U18的好表現，讓孫易磊吸引到外國球團注意，最後日本火腿鬥士在2023年10月以9000萬日圓（約新台幣1814萬元）和孫易磊簽下4年合約，並以育成選手身分開始，孫易磊也是火腿隊首位海外業餘選手，2025年5月22日正式轉為火腿隊選手，背號96號。2023年12月孫易磊在亞錦賽對日本，投出157公里的速球，刷新個人球速紀錄。目前經典賽C組預賽已經確定由日本隊4勝晉級，捷克隊淘汰，中華隊目前2勝2敗，若要晉級到8強賽前往美國邁阿密，需要韓國隊打贏澳洲隊，讓台灣、韓國、澳洲形成戰績都是2勝2敗的局面，再來計算3隊的失分率（總失分數／總守備出局數），並且要從澳洲隊手上取得至少8分，澳洲隊也需要從韓國隊拿到3分以上，中華隊才能晉級8強。目前韓國預計在韓澳戰派出孫周永擔任先發投手。1、韓國贏澳洲2、韓國至少得8分3、澳洲至少得3分1、韓國贏澳洲2、澳洲最多得2分3、韓國得分要比澳洲多至少6分1、只要贏韓國就晉級2、如果澳洲輸球，只要不是輸在南韓晉級區間，或台灣晉級區間，澳洲仍晉級。