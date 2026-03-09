我是廣告 請繼續往下閱讀

川普：唯有笨蛋才會有不同看法

油價現狀與白宮辯護

川普拒絕動用石油儲備

受到伊朗局勢影響，原油市場出現劇烈震盪，國際油價衝破每桶100美元大關。不過美國總統川普（Donald Trump）對此表示並不擔憂，更稱此是「美國及世界安全與和平的微小代價」，淡化各界對能源成本攀升的疑慮。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上，針對油價衝破100美元大關一事表示：「當摧毀伊朗核威脅的行動結束後，短期油價將迅速回落。」他進一步強調，油價上漲是「為了美國及世界的安全與和平，這只是非常微小的代價」更直言：「唯有笨蛋才會有不同看法！」這是自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，油價首次突破百美元。投資者擔心伊朗戰爭將導致中東石油流量長期受限。川普在白宮以及全國各地的演講中，經常強調自己成功壓低汽油價格。不過據美國汽車協會（AAA）週日的數據，自一週前伊朗戰事爆發以來，全美常規汽油價格已上漲47美分，漲幅約16%，達到每加侖3.45美元。白宮與政府官員正試圖安撫民眾對油價上漲的擔憂。白宮官員在週日多個新聞節目上表示，這些價格飆升將只是短期問題。美國能源部長萊特（Chris Wright）向CNN表示：「今天的油價仍比拜登政府中期便宜1.5美元。沒錯，我們希望油價回到3美元以下，不久後就會實現。」白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）則將油價上漲形容為「短期干擾」。另一方面，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）8日發表聲明，呼籲川普動用全球最大的緊急原油儲備戰略石油儲備（SPR），以緩解因戰爭引發的能源價格壓力。舒默批評：「戰略石油儲備就是為了這種時刻而存在的。當戰爭與全球危機擾亂能源市場時，美國有能力採取行動，但川普總統及其政府卻拒絕執行。」他強調，川普「魯莽戰爭」的後果正轉化為加油站的痛苦，高油價會滲透到各行各業，讓所有商品都變得更貴，使美國家庭深陷困境。儘管面臨壓力，川普上週接受路透社採訪時已明確表示，他不打算動用存放在路易斯安那州與德州地下鹽穴網絡中的戰略石油儲備。