伊朗戰事經過一週未停歇，伊朗拒絕美國「無條件投降」要求，美國及以色列也放話不會停戰。國際油價在8日急速攀升，包括布蘭特原油、西德州原油均已飆破每桶100美元。即便中油啟動「雙平穩機制」吸收漲幅，今日凌晨汽油價格也飆升1.5元，讓汽車族漲價明顯有感。根據最新統計，布蘭特原油來到每桶108.63美元，西德州原油也來到108.34美元，兩者均是2022年7月俄烏戰爭初期以來的價格高點。隨著原油價格飆升，其他能源成本也水漲船高。普氏日韓指標LNG期貨價格（JKM）也來到15.71美元／MMBtu，澳洲紐卡斯爾港煤炭價格突破每公噸133.8美元，對於長期必須要購買國外燃料的台灣是一大打擊。經濟部長龔明鑫5日信心喊話，目前國內儲油量超過100多天，急迫性沒有那麼強，天然氣儲存量也超過11天以上，符合現有規定，「我們對油與氣都有掌握。現在請賴次長（賴建信）每天開會，盡量把4月份的油與氣也掌握下來」，台灣1個月平均有30條船，從中東過來是10條船，其他國20條是沒有問題。至於台灣油價有「雙緩漲機制」，所以如果價格一定是在亞洲鄰國中最低，即便有漲，漲幅也會在一定範圍內；電價最終會由電價委員會決定，「但在此時間點，我們的態度仍是穩定物價，這是重要目標，我們會盡力往這個方向努力。」中油公司9日凌晨零時起汽、柴油各調漲1.5元及1.1元，參考零售價格分別為92 無鉛汽油每公升 28.9 元、95無鉛汽油每公升 30.4 元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元。