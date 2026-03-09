我是廣告 請繼續往下閱讀

受到中東戰事影響，台股今（9）開盤慘崩2070.18點，台積電也跌120塊，最低至1770元，《戲說台灣》演員呂嘉興擁有多年操盤經驗，他也向《NOWNEWS今日新聞》透露，今天跌幅力道不小，提醒股民要做好個人風險管理，用閒錢買股票，這樣就算大跌、大漲都不用怕，至於今日的局面是否可以進場？呂嘉興猶豫，「先等等一下比較安全。」今台股重挫2000多點，許多股民叫苦連天，呂嘉興也嚇到直呼，「今天這力道不小！」許多人關心是不是進場的好時機？呂嘉興直呼可以再等一等，「保留現金，心比較踏實。」在股市走跳多年的他，並沒有被這2000多點嚇到，呂嘉興分析，台股之前一直很硬，感覺沒有要跌的意思，多頭氣勢很強，「我覺得還是要做好個人風險管理、財務分配，用不急的錢買股票，千萬不能融資，這樣仗才能打的勇、打得久、打得贏。」呂嘉興分享自己投資股票的方法，「我的存摺有股市存摺一本、被動收入存摺一本、及現金生活娛樂存摺一本，完全不會動用，分的很清楚，嚴守紀律，風險控管非常嚴格！所以大漲大跌，我都不急！而且我名下的房子完全0貸款，都有固定被動收入，所以自由自在、沒有壓力！」