▲主動脈瓣如同心臟的「大門」，當開口縮小至不到一枚一元硬幣大小，心臟必須費力將血液擠出。（圖／義大醫院提供）

一名77歲婦人反覆胸痛、活動即喘，且雙腳水腫難消已長達數週，直到醫院就醫，心臟超音波檢查發現其主動脈瓣膜「重度狹窄」，開口剩不到1公分。若未及時治療，2年內可能就會進展成嚴重心衰竭，甚至危及生命。義大醫院心臟內科醫師曾致學提到，主動脈瓣如同心臟的「大門」，當開口縮小至不到一枚一元硬幣大小，心臟必須費力將血液擠出，易造成血流不足與心臟鬱積，進而出現喘與水腫等症狀。針對病人的高齡與多重風險，義大醫院心臟外科主任吳宣穎說，傳統外科瓣膜置換需鋸開胸骨、使用人工心肺機進行體外循環，再切除病變瓣膜並縫合人工瓣膜，雖為標準治療，但對高齡或合併糖尿病、腎臟病等共病患者而言，手術風險與恢復期負擔較大，未必是最合適選擇。個案經心臟血管醫學中心跨專科團隊評估後，由義大醫院心臟血管醫學中心部長王朝平率團隊採行經導管主動脈瓣置換術（TAVI）。歷時約2小時成功置入新瓣膜，使原本狹窄的主動脈瓣恢復正常功能。患者術後當日即可於病房輕度活動，數日內呼吸與水腫症狀顯著改善，順利康復出院。曾致學提醒，若未及時治療，兩年內可能進展為嚴重心衰竭甚至危及生命。