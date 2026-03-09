我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳佩琪（右）在3月6日受訪透露，希望法院准許柯文哲（左）赴日參加兒子畢典。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡（左）、陪同柯文哲委任律師蕭奕弘（左）到台北地院遞出聲請狀，請求法院准許柯文哲3月24日到3月26日解除限制出境。（圖／記者劉松霖攝）

▲柯文哲會循「辜仲諒模式」提出鉅額保釋金換取解禁出國嗎？委任律師蕭奕弘表示，等法院裁定後，再判斷有沒有能力履行。（圖／記者劉松霖攝）

京華城案3月26日一審宣判，民眾黨創黨主席柯文哲今日透過律師向台北地方法院聲請解除限制出境，希望法官准他。涉案名人解禁出國並非毫無前例，中信慈善基金會董事長、中華成棒代表隊團長台北地檢署控訴柯文哲在京華城案圖利業者百億、收賄1710萬元，並侵占民眾黨政治獻金6千多萬，對他，全案去年（2025）12月24日辯論終結，北院訂於柯文哲長子柯傅堯赴日攻讀東京大學博士班，校方預定3月24日舉辦學位授予儀式，根據了解，柯傅堯的指導教授今年2月底邀請他和家人一起出席畢業典禮，但當時柯傅堯僅答覆，但教授態度熱情，仍持續溝通詢問父母的意願，包括讓柯傅堯確認雙親觀禮只能坐外面還是可坐進會場裡面；到了柯文哲目前仍遭限制出境、出海，委任律師蕭奕弘今日上午到北院遞狀，他說律師團代表柯先生向台北地方法院聲請解除限制出境、出海，主要原因是柯先生的長子柯傅堯完成日本東京大學博士學位的要求，在今年3月24號舉行學位授予儀式，校方邀請家屬到場觀禮，柯先生身為柯傅堯的父親也收到邀請，因此希望能夠向法院聲請解除限制出境，出海，從3月23號到25號之間讓柯先生可以到日本東京大學參加學位授予的儀式。對於聲請出境的時間緊鄰宣判日，而且法官要求柯文哲到庭聽判，蕭奕弘表示，宣判前兩天出境與是否可解除限制出境是兩件事，；他們會遵守到庭聽判的規定，這跟24號出國參加典禮比較沒有關係。