京華城案3月26日一審宣判，民眾黨創黨主席柯文哲今日透過律師向台北地方法院聲請解除限制出境，希望法官准他3月23日到3月25日前往日本，參加長子柯傅堯的東京大學畢業典禮。涉案名人解禁出國並非毫無前例，中信慈善基金會董事長、中華成棒代表隊團長辜仲諒為參加2026年世界棒球經典賽，向高等法院提出3億元保證金，換取解除限制出境及科技監控，柯文哲是否會循「辜仲諒模式」？柯文哲委任律師蕭奕弘對此回應，「尊重法院作出的裁定之後，再判斷有沒有能力去履行」。
台北地檢署控訴柯文哲在京華城案圖利業者百億、收賄1710萬元，並侵占民眾黨政治獻金6千多萬，對他起訴求刑28年6月，全案去年（2025）12月24日辯論終結，北院訂於3月26日宣判，並諭知柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4名被告到庭聽判。
柯文哲長子柯傅堯赴日攻讀東京大學博士班，校方預定3月24日舉辦學位授予儀式，根據了解，柯傅堯的指導教授今年2月底邀請他和家人一起出席畢業典禮，但當時柯傅堯僅答覆父親有些法院的事情不太方便，但教授態度熱情，仍持續溝通詢問父母的意願，包括讓柯傅堯確認雙親觀禮只能坐外面還是可坐進會場裡面；到了3月4號，教授寫了正式邀請函給柯傅堯。
柯文哲目前仍遭限制出境、出海，委任律師蕭奕弘今日上午到北院遞狀，他說律師團代表柯先生向台北地方法院聲請解除限制出境、出海，主要原因是柯先生的長子柯傅堯完成日本東京大學博士學位的要求，在今年3月24號舉行學位授予儀式，校方邀請家屬到場觀禮，柯先生身為柯傅堯的父親也收到邀請，因此希望能夠向法院聲請解除限制出境，出海，從3月23號到25號之間讓柯先生可以到日本東京大學參加學位授予的儀式。
對於聲請出境的時間緊鄰宣判日，而且法官要求柯文哲到庭聽判，蕭奕弘表示，宣判前兩天出境與是否可解除限制出境是兩件事，請求法院審酌家庭人倫、基本權益保障以及刑事訴訟的進行來做綜合判斷；他們會遵守到庭聽判的規定，這跟24號出國參加典禮比較沒有關係。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲長子柯傅堯赴日攻讀東京大學博士班，校方預定3月24日舉辦學位授予儀式，根據了解，柯傅堯的指導教授今年2月底邀請他和家人一起出席畢業典禮，但當時柯傅堯僅答覆父親有些法院的事情不太方便，但教授態度熱情，仍持續溝通詢問父母的意願，包括讓柯傅堯確認雙親觀禮只能坐外面還是可坐進會場裡面；到了3月4號，教授寫了正式邀請函給柯傅堯。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
更多「柯文哲涉貪疑雲」相關新聞。