我是廣告 請繼續往下閱讀

自去年第四季起，台中地區高總價產品逐漸有銷，成交物件多為總價4000-5000萬的商用不動產店面，更不乏有高資產族群現金購屋，信義房屋專家觀察，高資產族群著重市區、地段好、投報率佳、有重大建設支撐的產品，而水湳經貿園區是繼七期重劃區發展後最受矚目的區域。信義房屋中六區協理洪振祐表示，水湳經貿園區高總價住宅，重大建設集中，有綠美圖、台中會展中心等建設，具備話題性，區域內也陸續推案，多是屋齡1年內的社區大樓，街廓規劃整齊、產品新穎，交通路網等基礎建設完善。信義房屋台中新光店專案經理楊曉芙進一步說明，水湳經貿園區設有水湳轉運中心，預計2026年上半年啟用，不需行經平面道路，直接上交流道可連接國道四號至豐原、清水甚至連接台中機場皆便利，且水湳經貿園區北側有水資源中心，並規劃中央公園、生態池等，具有生態景觀的居住優勢。水湳經貿園區視建商品牌，大部分平均單價60-70萬，品牌建商單價80-90萬，部分個案甚至單價破百萬，主力產品為二至三房產品，總價約兩房2000萬、三房3000萬。購屋族群有自中科來的園區客，也不乏有外地來的客群，而七期的大樓屋齡皆15年左右，部分高資產族群若想買屋齡較新的物件，就會轉往水湳經貿園區。洪振祐觀察，雖然房市大環境仍冷，但若是屋主願意讓價，買方基於資產配置，還是會進場購買，過去購屋族群股市賺錢後，將盈餘轉到風險較低的房地產，也有屋主因最初入手成本低，售出後資產活化做其他投資，使得市場流動性逐漸增加。