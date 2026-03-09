我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市地政局統計2025年新成屋熱門交易路段，其中，房價最親民的前三名路段都在北投區。信義房屋在地專家指出，北投確實較遠離台北市蛋黃區，但畢竟仍是北市門牌，房價有吸引力，加上有捷運、生活機能完整，近期還有北士科及輝達總部進駐等話題，吸引不少剛需客戶，因此才會呈現「房價相對全市親民，交易量也表現不俗」的市場狀況。地政局統計去年屋齡5年以下，排除透天、店面、1樓、地下層與特殊交易的實價登錄案件，交易量前40名的路段中，價格最親民的三路段，分別是北投清江路、奇岩路與稻香路。信義房屋北投捷運店長張育綸說明，清江路位於北投舊市區，距離北投捷運站步行約10分鐘、與奇岩重劃區接壤，機能相當好，唯整體屋齡相對較高一些。當地中古公寓成交均價普遍在5字頭，中古屋6字頭，若屋齡較新的成屋或預售案，目前站穩8字頭。奇岩路與稻香路共通點則是比較靠山坡，房子坐落位置略有坡度，且因平地的腹地小，商業機能相對缺乏，離最近的復興崗、忠義捷運站，也有約15至20分鐘左右步行距離，是房價相對親民的原因。張育綸觀察，兩路段公寓產品多數仍找得到4字頭，中古屋6字頭但若屋齡高於25年，甚至地點更偏一些，有機會成交在5字頭，而新成屋與預售屋則上看8字頭。張育綸表示，三路段各有不同的原因，使其房價在整個北市之中相對親民，但畢竟還是台北是門牌，所以仍能躋身熱門交易路段前40名。值得注意的是，近前北投受惠北士科及輝達總部進駐等話題，隨之帶動新成屋、預售屋價格，但因8字頭房價仍比蛋黃區動輒破百萬的行情有吸引力，仍吸引不少有工作需求，或是願用距離換更大的居住空間、更新屋齡的剛需客戶鎖定。