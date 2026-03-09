2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）台灣二連勝！中華隊昨（8）日以5比4氣走韓國。三大披薩優惠瘋狂慶祝，拿坡里披薩下殺199元、6塊炸雞也199元、還有蛋塔買一送一，簡直大放送；必勝客、達美樂都「買1送2」緊急加碼，本文整理最新速食優惠一次掌握，荷包也勝利。
拿坡里：大披薩199元、6塊炸雞也199元！蛋塔買一送一 棒球優惠瘋了
2026年WBC世界棒球經典賽二連勝，適逢拿坡里生日慶，披薩優惠TEAM TAIWAN，即日起至3月20日：
◾️大披薩199元！內用外帶大披薩不限口味下殺199元（原價390元）；加價100元再升級新品口味披薩，爽吃：開運花生嫩雞、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享。
◾️6塊炸雞（烤雞）都199元！內用外帶六塊炸雞或六塊烤雞都特惠價199元（原價390元）；炸雞升級成炸雞腿只要加價30元。
◾️蛋塔買一送一！3月生日壽星爽吃經典蛋塔「買一送一」優惠！拿坡里3月生日慶優惠，今3月9日最後一天，凡3月5日至3月20日生日壽星，活動期間至門市消費不限金額並出示有效身分證明文件，可享經典蛋塔買一送一（原價一顆45元，每人限購一組，數量有限，售完為止）。
必勝客：買1送2！平日199元大披薩優惠碼 免費送嫩雞球、薯金幣
必勝客表示，中華隊連續勝利，慶祝台灣打贏韓國，優惠碼緊急加碼：
◾️優惠碼94199：平日外帶單點7款大披薩才199元！口味包括：蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯等任選。
◾️買1送2！優惠碼97307：外帶買大披薩送大披薩、再送「薯金幣」！今3月9日最後一天，現省644元起。
◾️買1送2！優惠碼98308：外帶買大披薩送大披薩、再送「嫩雞球」！即日起到3月10日，現省634元起。
◾️優惠碼92109：買鱈魚塊4塊「免費送薯金幣」小份！即日起到3月10日，只要79元（原價118元）。
達美樂：「骰到6」買1送2優惠碼！Yahoo購物中心「天選餓人」好康
達美樂「骰到6」力挺台灣真的贏韓國！應援中華隊優惠：
◾️買1送2！優惠代碼131169：大披薩買一送一「加送大可樂」！即日起至3月19日，全台門市外帶優惠。
◾️優惠碼831116：達美樂披薩強運套餐價格799元起。
另外，達美樂歡慶Yahoo購物中心22週年生日慶三大優惠活動：
◾️即日起至4月6日，達美樂全台門市尋找「天選餓人」，凡身分證字號中含有「2、2」或「5、2」任一組合，至門市外帶消費滿額，免費贈送「蝴蝶酥2塊」。
◾️活動期間至Yahoo購物中心消費免費送專屬優惠券，可享外帶達美樂大披薩299元（僅限金鑽夏威夷及日式章魚燒口味）；22元加價購優惠可獲「蝴蝶酥3個」；還可登記抽獎月月吃「達美樂一年份巨無霸披薩兌換券」、「Yahoo購物中心購物金5252點」；天天進站玩遊戲再抽「222點OPENPOINT」、「加1元送1.25L大可樂」、「加22元送香烤雞條」等專屬折扣優惠。
資料來源：拿坡里、必勝客、達美樂
我是廣告 請繼續往下閱讀
2026年WBC世界棒球經典賽二連勝，適逢拿坡里生日慶，披薩優惠TEAM TAIWAN，即日起至3月20日：
◾️大披薩199元！內用外帶大披薩不限口味下殺199元（原價390元）；加價100元再升級新品口味披薩，爽吃：開運花生嫩雞、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享。
◾️6塊炸雞（烤雞）都199元！內用外帶六塊炸雞或六塊烤雞都特惠價199元（原價390元）；炸雞升級成炸雞腿只要加價30元。
◾️蛋塔買一送一！3月生日壽星爽吃經典蛋塔「買一送一」優惠！拿坡里3月生日慶優惠，今3月9日最後一天，凡3月5日至3月20日生日壽星，活動期間至門市消費不限金額並出示有效身分證明文件，可享經典蛋塔買一送一（原價一顆45元，每人限購一組，數量有限，售完為止）。
必勝客表示，中華隊連續勝利，慶祝台灣打贏韓國，優惠碼緊急加碼：
◾️優惠碼94199：平日外帶單點7款大披薩才199元！口味包括：蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯等任選。
◾️買1送2！優惠碼97307：外帶買大披薩送大披薩、再送「薯金幣」！今3月9日最後一天，現省644元起。
◾️買1送2！優惠碼98308：外帶買大披薩送大披薩、再送「嫩雞球」！即日起到3月10日，現省634元起。
◾️優惠碼92109：買鱈魚塊4塊「免費送薯金幣」小份！即日起到3月10日，只要79元（原價118元）。
達美樂「骰到6」力挺台灣真的贏韓國！應援中華隊優惠：
◾️買1送2！優惠代碼131169：大披薩買一送一「加送大可樂」！即日起至3月19日，全台門市外帶優惠。
◾️優惠碼831116：達美樂披薩強運套餐價格799元起。
另外，達美樂歡慶Yahoo購物中心22週年生日慶三大優惠活動：
◾️即日起至4月6日，達美樂全台門市尋找「天選餓人」，凡身分證字號中含有「2、2」或「5、2」任一組合，至門市外帶消費滿額，免費贈送「蝴蝶酥2塊」。
◾️活動期間至Yahoo購物中心消費免費送專屬優惠券，可享外帶達美樂大披薩299元（僅限金鑽夏威夷及日式章魚燒口味）；22元加價購優惠可獲「蝴蝶酥3個」；還可登記抽獎月月吃「達美樂一年份巨無霸披薩兌換券」、「Yahoo購物中心購物金5252點」；天天進站玩遊戲再抽「222點OPENPOINT」、「加1元送1.25L大可樂」、「加22元送香烤雞條」等專屬折扣優惠。
資料來源：拿坡里、必勝客、達美樂
更多「2026經典賽」相關新聞。