2026年世界棒球經典賽開打，中華隊C組預賽在日本東京巨蛋對戰日本、韓國等強敵。但中華隊7日對上捷克隊，行政院長卓榮泰搭乘華航專機，低調現身球場應援，引發討論，行政院對此僅說，是卓榮泰私下行程，無其他評論，卓榮泰也說是自費。國民黨台北市議員參選人賴苡任說，行政院長出國就是公務行程，卓榮泰何必偷偷摸摸，搞得自己好像偷渡客？賴苡任表示，若是代表國家出訪或參與重大國際活動，包機本身並無問題，例如國家隊出國比賽、總統出訪友邦或重要外交行程，都屬於代表國家「上場」，在合理範圍內使用包機可以理解。他認為，重點在於是否是以公職身分代表國家出席正式場合。不過賴苡任指出，卓榮泰本人已對外表示，此行是「假日私人行程」，若是如此，便不屬於代表政府或國家出訪。他質疑，既然並非以行政院長身分進行外交或公務活動，為何仍以包機方式前往日本，相關安排是否符合一般私人行程的規格。賴苡任也提到，卓榮泰此行從空軍松山指揮部停機坪出發，外界自然會關注一般民眾是否有機會以私人身分使用相關設施。他表示，若行程被定義為私人性質，就應全程以私人規格辦理，否則容易引發外界對於是否動用公務資源的疑問。此外，對於部分支持者將卓榮泰赴日行程解讀為台日關係突破，賴苡任也提出質疑。他指出，日本方面並未宣布以行政院長身分接待卓榮泰，也沒有任何正式外交活動或官方行程，因此不宜將此行解讀為外交成果。賴苡任認為，若卓榮泰此行真的是外交行程，卻未獲日方以相應官方層級接待，反而可能引發外交層面的尷尬；但若確實只是私人出國看球，則更應說明包機與相關安排的必要性，以避免外界對政府官員特權的質疑。