宜蘭礁溪一處標榜管理嚴密的溫泉豪宅社區爆出偷拍案！2023年4月一名呂姓保全涉嫌在社區公廁裝設針孔與手機，竊錄住戶及訪客如廁畫片長達2年多，而受害者高達21名女性，另還有4名未成年，年紀最小者竟未滿5歲。檢警更查出，呂男還利用AI深偽技術合成影像，甚至將受害畫面分類標註。目前宜蘭地檢署已依違反《兒少性剝削防制條例》、《個人資料保護法》等罪起訴呂男，全案將移送地方法院審理。檢警調查指出，36歲呂姓男子，受僱於宜蘭礁溪一處溫泉豪宅社區，怎料，他竟利用職務之便，從2023年4月開始，在管理中心一樓公廁藏放手機與行動電源，全日開啟錄影。偷拍持續兩年多後，直到2025年6月初，呂男的惡劣行徑才被揭露，警方當時查扣手機5支、行動電源6個、記憶卡3張、微型攝影機、針孔攝影機及WiFi攝影器，並在手機內發現偷拍畫面與AI合成照片。面對鐵證如山的證據，呂男也坦承犯行。檢警進一步調查發現，受害者共計25人，包含21名成年女性與4名未成年女童，年紀最小者案發時未滿5歲，其中，還有1名成年女子被偷拍高達257次。更令人髮指的是，呂男甚至將偷拍畫面按時間與受害者特徵分類，標註並標上綽號，甚至運用AI深偽技術進行影像合成。檢方斥責，呂男身為社區治安維護人員，卻為私慾侵害他人隱私，犯罪動機惡劣。社區住戶對於保全犯案感到震驚，被害者亦擔憂影像外流，目前檢警確認相關影像並未流出。宜蘭地檢署偵結後，認定呂男觸犯《刑法》無故偷拍影像罪、違反《兒少性剝削防制條例》及《個人資料保護法》，全案已移送宜蘭地方法院審理。