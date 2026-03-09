中央氣象署表示，本周台灣天氣變化明顯，將接連受到兩波大陸冷氣團影響。首波冷氣團今（9）日南下，北部與東北部氣溫隨時間下降，迎風面水氣增多，桃園以北、基隆北海岸與宜花地區須留意局部大雨；10日、11日仍偏濕冷，華南雲系東移也讓降雨範圍擴大，高山甚至有機會出現零星降雪。12日第二波冷氣團接力報到，雖然整體水氣減少，但受輻射冷卻影響，13日清晨低溫可能降至12度左右。預估冷空氣將影響至14日清晨，之後逐漸減弱，周末天氣轉為穩定，各地氣溫也會明顯回升。
2波冷氣團接力襲台！今起越晚越冷、北東降雨機率高
氣象署指出，今日起至周末，台灣將先後受到兩波大陸冷氣團影響，整體天氣呈現忽冷忽熱、晴雨交替的型態。首波冷氣團今日南下後，北部與東北部氣溫將隨時間逐漸下降，整體越晚越冷，中部以北與東北部晚間低溫約15度，南部與花東低溫也會降至18至19度左右。
受到迎風面水氣增加影響，桃園以北、基隆北海岸、東半部與恆春半島降雨機率提高，綠島與恆春半島也可能出現較大雨勢；竹苗與中南部山區偶有零星降雨，中南部平地則維持多雲到晴。北部與東部白天高溫約18至21度，中部與東南部約24至25度，南部仍可達27度，但早晚溫差較大，需注意保暖。
明雨區往南擴散！北部最低溫跌破13度、高山有望下雪
氣象預報員林定宜指出，本周二前天氣整體偏濕冷，尤其10日受到華南雲系東移影響，水氣進一步增加，北部、東半部、恆春半島及山區容易出現局部短暫雨，中部平地也可能有零星降雨，南部雲量則偏多。
明北部與宜蘭、金門白天高溫僅15至16度，中部、花蓮與澎湖約17至19度，南部與台東約21至23度，馬祖僅約12度。此外，3000公尺以上高山也有機會出現零星降雪、結霜或路面結冰現象。
到了周三（11日）清晨，第一波冷氣團影響達到最低溫，中部以北與宜蘭低溫約13至14度，若天氣放晴較快，輻射冷卻效應可能讓部分空曠地區氣溫更低；白天起冷氣團逐漸減弱，水氣由北往南轉乾，各地回溫感受較明顯。接著12日另一波大陸冷氣團接力南下，北台灣氣溫再度下降，但整體水氣較少，大部分地區為多雲到晴，僅桃園以北與東半部迎風面偶有零星短暫雨。
周五第二波冷氣團報到！低溫跌破12度 南部周末28度熱爆
氣象署表示，由於雲量減少，加上冷空氣持續影響，夜間輻射冷卻會更加明顯，預計周五（13日）清晨將出現本周第二波低溫，中部以北與宜蘭低溫約12至14度，局部地區可能更低，馬祖約11度，中南部日夜溫差也會相當明顯。這波冷氣團預估影響至14日清晨，之後逐漸減弱。
至於周末天氣，氣象署指出，14日至15日隨著冷氣團遠離，各地天氣將逐漸穩定，多為晴到多雲型態，僅基隆北海岸、東半部與大台北山區偶有零星短暫雨。氣溫也會逐日回升，預測周日南部高溫可達28度，中部以北與東半部約22至26度，清晨低溫約12至18度，整體轉為較為舒適穩定的天氣型態。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署指出，今日起至周末，台灣將先後受到兩波大陸冷氣團影響，整體天氣呈現忽冷忽熱、晴雨交替的型態。首波冷氣團今日南下後，北部與東北部氣溫將隨時間逐漸下降，整體越晚越冷，中部以北與東北部晚間低溫約15度，南部與花東低溫也會降至18至19度左右。
受到迎風面水氣增加影響，桃園以北、基隆北海岸、東半部與恆春半島降雨機率提高，綠島與恆春半島也可能出現較大雨勢；竹苗與中南部山區偶有零星降雨，中南部平地則維持多雲到晴。北部與東部白天高溫約18至21度，中部與東南部約24至25度，南部仍可達27度，但早晚溫差較大，需注意保暖。
氣象預報員林定宜指出，本周二前天氣整體偏濕冷，尤其10日受到華南雲系東移影響，水氣進一步增加，北部、東半部、恆春半島及山區容易出現局部短暫雨，中部平地也可能有零星降雨，南部雲量則偏多。
明北部與宜蘭、金門白天高溫僅15至16度，中部、花蓮與澎湖約17至19度，南部與台東約21至23度，馬祖僅約12度。此外，3000公尺以上高山也有機會出現零星降雪、結霜或路面結冰現象。
周五第二波冷氣團報到！低溫跌破12度 南部周末28度熱爆
氣象署表示，由於雲量減少，加上冷空氣持續影響，夜間輻射冷卻會更加明顯，預計周五（13日）清晨將出現本周第二波低溫，中部以北與宜蘭低溫約12至14度，局部地區可能更低，馬祖約11度，中南部日夜溫差也會相當明顯。這波冷氣團預估影響至14日清晨，之後逐漸減弱。
至於周末天氣，氣象署指出，14日至15日隨著冷氣團遠離，各地天氣將逐漸穩定，多為晴到多雲型態，僅基隆北海岸、東半部與大台北山區偶有零星短暫雨。氣溫也會逐日回升，預測周日南部高溫可達28度，中部以北與東半部約22至26度，清晨低溫約12至18度，整體轉為較為舒適穩定的天氣型態。