▲費仔（左）辣妻漢娜（右）狂合照歐告，有粉絲發現費仔竟跟歐告長超像。（圖／記者葉政勳攝、漢娜IG@hannafairchi）

2026世界棒球經典賽（WBC）昨（8）日上演精采的台韓戰，最終由中華隊取勝，正式拿到2勝。其中，美台混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）連兩天轟出全壘打，是中華隊搶分關鍵，人氣因此爆漲，就連他的辣妻漢娜也跟著爆紅。漢娜不僅親自到東京為老公應援，還超愛中華隊周邊之一的「歐告娃娃」，狂拿著拍照。不過有粉絲發現費嫂愛歐告的原因，竟是娃娃側面跟費仔超像，這個神角度也讓不少人直呼「根本吉祥物」。費仔連兩天為中華隊貢獻寶貴分數，人氣也跟著爆漲，他的愛妻漢娜為了幫他應援，也親自現身東京巨蛋。不過有粉絲發現，漢娜超愛拿著歐告娃娃拍照，有人刻意比對側身角度後，竟意外發覺費仔跟歐告長超像，驚呼「根本費仔分身吉祥物」。但也有網友出面解釋，費嫂之所以喜歡歐告，是因為覺得跟他們養的愛犬Ollie長很像。費仔接連兩天轟出全壘打，振奮中華隊士氣，也助中華隊拿下2勝，費仔的老婆漢娜也穿上中華隊的藍T、拿著台灣國旗，親自在東京巨蛋為老公應援，成為場邊最美啦啦隊。事後漢娜還在IG轉發各種費仔打球的英姿，其中一篇介紹他們夫妻倆的中文報導中，提到漢娜是最美啦啦隊，還配上許多她的美照，讓漢娜看了也開心放上兩個手指愛心貼圖，背景音樂還選擇滅火器的〈今天的我〉，該歌曲也是電影《冠軍之路》的主題曲，可見用心。