▲台中市政府公布盧秀燕的訪美行程。（圖／台中市政府提供，2026.03.09）

台中市長盧秀燕將於11日率團進行為期11天的訪美行程，就能源、安全、貿易3大戰略議題與美方展開交流對話。今天上午她在行前記者會中，向外界說明此行欲達成深化城市交流、關心僑胞、鞏固增進台美情誼等3大重要任務。依市府公開的行程，盧秀燕將拜會美國聯邦眾議院議員，但她對與誰接觸並不事先透露。盧秀燕今（9）日公布出訪行程，此行包含能源穩定、區域安全、全球貿易等三大面向的國際戰略對話，她表示出訪3大重要任務一是深化城市交流、二是關心僑胞、三是鞏固增進台美情誼。對於將拜訪的美國聯邦眾議院議員是哪些對象，她表示「基於台美雙方的默契，有機會有的可以跟大家報告、有的我會帶回台灣」，並未多言。外傳盧秀燕出訪是為化解國民黨「疑美論」，但根據近盧人士指出，這次訪美大多由美方安排，盧秀燕此行可能涉及的議題，而非單為國民黨疑美論或軍購議題解套。盧秀燕將見證與北美台商簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄（MOU），並在華府、紐約、波士頓等3座城市的僑宴發表重要演說，也會前往紐約哥倫布公園國父銅像獻花致敬，預計與美方智庫交換意見。