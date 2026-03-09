我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰昨日低調現身東京巨蛋為中華隊加油打氣，包裝透過私人行程踏上日本國土，這也是1972年台日斷交以來，睽違54年首度有現任閣揆赴日，而卓榮泰則表示這是休假自費私人行程。對此資深媒體人黃揚明表示，閣揆為國手加油天經地義，硬扯自費反降格局，把須動員軍方、特勤及外交人員的包機行程定調為自費，就顯得過度矯情、欲蓋彌彰。黃揚明表示，此事之所以敏感，在於日方願意「開綠燈」，讓卓榮泰成為我國與日本斷交後首位入境日本的行政院長，這絕對是兩國外交關係的重大事件。事實上，就像賴清德2022年7月、副總統任內前往日本弔唁，創下近年罕見案例，即使官方定調為「私人行程、是安倍家屬親友身份」，也不會刻意強調出訪全程「自費」。黃揚明說，同樣的，馬政府時期，2015年3月，當馬英九以弔唁新加坡前總理李光耀名義飛往新加坡時，同樣的當日來回，當時官方說法都定調「私人身份」，但當媒體詢問馬英九此行是私人行程嗎？馬的回答就很值得玩味，說道「我到哪裡，都不可能是私人名義」。黃揚明表示，同樣的，中華民國的行政院長，除非卸任，否則無論到哪裡，都不可能是「私人名義」，總統賴清德等國安高層更不可能不知情。因此，海委會主委管碧玲說得沒錯，此行本質上當然是公務行程，但因牽涉敏感的國際政治，在美中日台四方的互動中，必須低調。黃揚明說，因此官方定調為閣揆的私人行程無妨，但卓榮泰扯自費就多餘了。在野黨政治人物或新聞媒體去計算卓榮泰的財產是否有能力自費，實在也大可不必。國人都能理解國際處境的艱難，就像理解棒球國手們在國外只能用「Chinese Taipei 中華台北」一樣。本質上，理解的「中華隊」，當然是「中華民國代表隊」，就如台派所稱的「Team Taiwan」一樣，只是必須接受國際現實。黃揚明說，此事日本必然要承受來自中國官方的壓力，而美方勢必也扮演一定的角色，尤其未來幾週內，即將登場的是日本首相高市早苗訪美、美國總統川普訪中等事件，東亞情勢牽一髮動全身，絕對不是哪一方有絕對主導權，「為國手加油，天經地義，卓院長實在無須用自費來劃清界線」。