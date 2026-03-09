我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院提出1.25兆元國防預算的特別條例，國民黨另提「3800億元+N」的版本，上週五都在立法院院會付委，將與民眾黨的「4000億元」版本併案審查。立法院11日將進行召委選舉，負責審查國防預算的外交國防委員會成重中之重，因朝野立委人數相當，未來甚至可能連立法院長韓國瑜都要親臨委員會投票。不過國民黨立院黨團書記長林沛祥說，未來還是會先以協調為主，不會每次都要火星撞地球。林沛祥強調，在一般民主政治運作中，協調本來就是相當重要的一環，第11屆立法院確實呈現較為特殊的政治局面，因此外界可能會看到較多衝突場面。不過他仍期待，朝野之間仍保有協調與溝通的空間。他說，目前各項議題討論都不預設立場，國民黨團會針對不同議題逐一審慎評估，希望在衝突之外仍能尋求理性協商的可能。至於對於軍購的立場，林沛祥重申，黨團對於已三讀通過的法案卻未編列相關預算，形同未依法律執行，這樣的作法在程序上並不合理，黨團一直堅持，政府在依法行政的原則下，應依據通過的法案編列預算並落實執行。林沛祥指出，政府一方面強調要提升國家國防實力，另一方面卻未積極改善軍人的待遇，這樣的作法令人難以理解。他舉例，美國軍人的月薪約在6000至8000美元之間，相較之下，台灣軍人的薪資仍有明顯差距。林沛祥表示，近年政府多次提到2027年可能面臨的中國犯台，但在此情況下，台灣的留營率與招募人數仍面臨不足問題。他認為，在安全情勢嚴峻的環境下，更應透過改善待遇與制度來強化國防人力，政府若連相關預算都不願編列，不論在法律層面或道理上都難以令人信服，他呼籲政府應正視相關問題，確保政策與實際作為一致。