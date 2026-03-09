我是廣告 請繼續往下閱讀

藍軍的選戰佈局在新北市人選確定為李四川之後，強強聯手的脈絡也漸形成，其一是台北市長蔣萬安與李四川，畢竟李為蔣的副市長，李競選新北，蔣慷慨借將，除了蔣的政績能挹注到李的身上外，兩人的默契十足，自然地就建構出「萬川連線」 ; 除此之外，李四川與江啟臣的強強聯手，脈絡也愈來愈清晰，特別是年節期間，作為新北女婿的江啟臣到新北與李四川合體發紅包向民眾拜年，這樣的合體顯然形塑了「啟川互挺」的脈絡。至於本就是政大外交系學長、學弟關係的江啓臣與蔣萬安，特別也於元宵節前夕向外交系恩師夫婦賀年並吃湯圓慶元宵，元宵節前一天蔣萬安又應台中市長盧秀燕的邀請參觀台中燈會，再和江啟臣同台，蔣更非常暖心的在致詞時特別祝福江啟臣生日快樂。從這些細膩互動可清楚發現，「蔣江連線」也漸次形成，蔣挺江的態勢也愈趨明顯，而這「蔣江聯手、啟川相挺」的「蔣啟川連線」成局，對藍軍年底的選情勢必能發揮「安內攘外」的效果，除了讓藍軍內部士氣大振外，更能揮師直指綠營的南二都。以安內或鞏固國民黨內部局勢來說，蔣啟川連線對原本複雜、涉及黨內大咖博弈且盧秀燕也為難的台中選局已經具有「定錨」之效，畢竟選戰格局形勢比人強是必然，江啟臣各方面的條件都具明顯優勢，況且日前中時艾普羅民調數據顯示，江啟臣領先綠營候選人何欣純的差距又拉大到21.7 ％，黨內互比的部分，江也以46.6%領先楊瓊瓔的14.2%，江出線態勢明顯，而蔣萬安及李四川力挺江的態勢，不僅能讓藍營台中局勢更加維穩，且能防堵綠營在全民調上的可能操作，不使民調結果偏離實際情況。而只要台中穩，就能控制藍營彰化與新竹縣的茶壺內風暴，補強弱勢設立停損點，畢竟蔣、江及川伯各各是大咖，就算現今部分縣市的局面，看似黨中央及主席鄭麗文也未積極施力，甚至被質疑壓不住局面 ; 但只要蔣、江、李三人出馬協調，也沒有黨內人士會駁這三大咖的面子，遑論「蔣啟川連線」也絕對能讓藍軍士氣大振，拉高決戰氣勢與動員能量，這都是極為明顯的「安內」效果。遑論連線還能與國民黨的大咖，特別是輔選力道最強的立法院長韓國瑜與力挺李四川的新北市長侯友宜對接，一方面形塑藍軍跨世代整合傳承的印象，另方面江啟臣與李四川還能分別獲得韓國瑜與侯友宜能量與基本盤的直接挹注 ；畢竟江是韓國瑜的副院長，兩人合作默契極強，韓對江出戰台中當然樂見其成，侯為了拚自己日後的政治前途，創造大復活的可能性，也勢必全力支援李四川。此時，「蔣啟川連線」便成了藍軍拚選舉的驅動引擎，還能進一步結合黨內重要力量，對國民黨的團結與動員，當然能起顯著效果。至於攘外，「蔣啟川連線」的強勢建構對綠營的攻堅，能產生「震北、拓南、孤立中」的效果。首先，「震北」，意即震懾與壓制了綠營在北台灣的提名佈局，就因蔣啟川連線很強勢，綠營在台北、桃園與新竹市，黨中央屬意的選將，如「扶君計劃」的鄭麗君一直婉拒選台北，聲量最高的王世堅又未必為高層所喜，出戰機率低，桃園可能人選也一變在變，對抗現任高虹安的新竹市人選，亦鮮少有討論，這些關鍵選區大咖多不敢出戰，讓綠營高層甚至陷入無將可用的困境，當然影響整體氣勢。其次，「拓南」指的是蔣啟川連線可以江啟臣的台中為核心，進取南二都拓票，畢竟江只要一被提名，便會是中台灣藍綠選將中最強勢的候選人，形塑「準中霸天」的格局，除了串起藍營中台灣的區域聯防外，在綠營北部無險可守的情況下，連線便能順勢揮師南下，助威「龍（謝龍介）恩（柯志恩）戰隊」，迫使綠營重兵回防南台灣，並加以牽制。再者，「孤立中」，就是當綠營重兵回防南台灣，而北部又無強將馳援的情況下，綠營中台灣選將便可能陷入「孤島危機」，畢竟綠營中台灣選將沒有一個實力堅強的帶頭者能穩住自己的局面並整合抗藍，而在無南北援軍的情況下，中台灣被蔣啟川連線攻克的可能性就更高。畢竟歷次選舉，中台灣的一些縣市多被認為「搖擺州」，而要在搖擺州勝出則勢必要有個強勢的領頭羊，以前盧秀燕就能扮演這樣的角色，現今的江啟臣就算政治能量目前不及盧秀燕，但以其立法院副院長的高度及戰力，當能為藍軍撐起中台灣的一片天。特別當綠營何欣純現今在民調中仍和江啟臣有一段明顯差距時，只要江能壓制住何，便能與盧秀燕聯手強化中台灣藍軍的區域聯防，畢竟盧江二人立場與利益皆屬一致，江要獲勝仍得靠盧，盧要進取2028，江上位後當然是重要支援力量 ; 「盧江聯手」一方面可能拉高江的得票率，另方面還能強化「蔣啟川連線」的動員能量，讓綠營中台灣的「孤島危機」更加明顯。綜合來看，選舉除了依恃候選人的形象與動員能量，另方面也得靠氣勢，而強將的聯手則是氣勢建構的不二法門，只要能建構強有力的戰線，便能主導戰場，甚至左右戰果，「蔣啟川連線」已具南北縱橫的極大潛能，而這潛能也足以讓藍軍的選情立於不敗之地。●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授