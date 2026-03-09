全民運動風氣提升，運動融入生活成為主流趨勢，穿戴裝置從運動時配戴，已轉向成全天候健康管理。芬蘭品牌Polar宣布正式推出全新Polar Loop運動手環，主打「無螢幕、零月費」的簡約設計，提供全天候自身心率、睡眠狀態、HRV 數值追蹤，並可自動記錄運動狀況、疲勞與修復程度等整體身心健康狀態，協助使用者以更直覺的方式建立健康習慣。
簡約設計！Polar Loop運動手環讓自然融入日常
Polar Loop採用無螢幕、無按鍵設計，搭配尼龍腕帶與錶扣，讓佩戴感更輕盈貼合，可降低日常工作與生活情境中的干擾，也能在夜間睡眠時提供更舒適的配戴體驗。
Polar表示，Polar Loop能持續追蹤步數與活躍時刻，分析睡眠品質與時長，讓使用者隨時掌握健康狀況；在訓練情境中，也能透過App啟動訓練記錄，並支援自動偵測、路線記錄、語音指導與訓練目標設定等功能，提供更完整的運動管理方案。
8天續航、零月費！可長期維持健康追蹤
Polar Loop具備最長8天電池續航，可於離線狀態下儲存最高4週資料，有效降低頻繁充電與操作帶來的使用負擔；同時搭配Polar Flow App可完整啟用所有功能，採一次購買、零月費的使用模式，避免因訂閱機制影響使用體驗。
資料管理方面，使用者可依需求檢視、匯出或刪除個人數據；Polar強調，產品以歐洲設計與研發基準、並依循相關法規要求強化資料安全與隱私保護，提供更安心的長期配戴與追蹤環境。
Polar Loop上市資訊
顏色：時光沙、尊爵黑、古銅棕3色
上市時間： 即起發售，可透過遠寬電信官網或指定零售商
建議售價：6980元
