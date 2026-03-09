我是廣告 請繼續往下閱讀

▲漢來美食餐飲集團旗下「翠園粵菜餐廳」以正宗港式生滾粥為主軸，端出多款暖心粥品。（圖／漢來美食提供）

▲人氣片皮鴨專賣店「上菜」則是將美味片鴨料理延伸出暖心又暖胃的「海味雜炊鴨絲泡飯」。（圖／漢來美食提供）

隨著春天的腳步到來，一碗熱騰騰、溫潤暖胃的粥品正是春季祛寒滋補的好選擇。漢來美食餐飲集團因應春日食補需求，旗下兩大品牌「翠園粵菜餐廳」與「上菜 片皮鴨專賣店」分別以正宗港式生滾粥與創意鴨料理泡飯為主軸，端出多款暖心粥品。其中「翠園 高雄漢來店」更祭出有感優惠，四款經典廣東粥，最低88元起，任選３碗超值組合優惠220元。位於高雄漢來大飯店內的「翠園粵菜餐廳」，以道地的極品粵菜、廣式點心、以及特色糖水等港式飲茶美點擄獲眾多饕客的心，是高雄極富盛名的粵菜餐廳，特於微涼春日裡限定推出一系列暖心暖胃的港式粥品，以細火慢熬的綿滑粥底搭配多樣食材，現點現滾，展現粵式生滾粥講究火候與層次風味的精髓！首推奢華誘人的「生滾龍蝦粥」以現點現滾的烹調手法，將龍蝦的海味鮮甜完整釋放於米粥之中，搭配酥脆油條與清香蔥花提味，呈現Q彈與綿滑交織的豐富口感。此外還有蘊含金榜題名美好寓意的「狀元及第粥」，主廚嚴選鮮嫩豬肉片、特選豬肝與Ｑ彈粉腸，將三種食材在滾燙的米粥中層層堆疊，口感相當豐富飽滿；另一道「荔灣艇仔粥」則是源自廣州的道地風味，匯集魚片、魷魚、炸花生、油條、海蜇與牛肉等多樣配料，呈現海陸交融的澎派層次、鹹香鮮美；而經典傳統的「皮蛋瘦肉粥」以風味濃郁的皮蛋與豬瘦肉慢燉而成，是老少咸宜的獨特風味；還有營養豐富的「滑蛋牛肉粥」則是將嫩滑牛肉片加入滾粥快速燙熟，再淋入蛋液攪拌出滑嫩質感，口感香滑細緻，醇厚滋味格外暖胃。「翠園」本次推出的港式粥品，除了龍蝦粥售價為128元外，其餘四款均為88元，任選3碗(龍蝦粥除外)還享超值組合價220元，提供饕客們實惠又多元的春日暖胃選擇。除了翠園的經典港式粥品外，人氣片皮鴨專賣店「上菜」則是將美味片鴨料理延伸出暖心又暖胃的「海味雜炊鴨絲泡飯」，以鮮甜鴨架高湯為底，將鴨肉去除多餘肥油後切絲，加入蝦米、蛤蠣小火燜煮，最後加入白飯充分吸收鴨肉與海鮮的鮮甜，米粒吸飽湯汁精華卻不失口感，口口溫潤飽滿，讓食客在品嚐烤鴨之餘，也能感受一碗熱粥帶來的溫暖滋味。