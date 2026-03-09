我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗戰事從2月28日開打，迄今10天尚未停歇，甚至愈演愈烈。台股今（9）日開盤重挫逾千點，一度重挫2070.18點，刷史上最大盤中跌點。經濟部長龔明鑫緊急出面穩軍心，強調台股基本面仍非常強勁，包括看1月外銷訂單數據成長6成，2月也預期好表現，認為現在只是短期能源波動，希望大家放心。中東戰事持續升溫，刺激國際油價飆漲，衝擊美股與台指期夜盤同步重挫，台股開盤下跌1244.93點、來到32354.61點，其中權王台積電一度跌至1770元；隨後殺盤擴大，重挫2070.18點，刷史上最大盤中跌點，截至近11時收斂至下跌1812點。對於中東戰事無盡頭、國際油價飆漲拖累台股表現，龔明鑫說，股市終究要反映基本面，而台灣基本非常好，1月出口成長近70%、外銷訂單成長60%，這些都一再顯示台灣的出口導向相當滾燙。他也預告，經濟部統計處同仁目前收集廠商意見，也顯示2月外銷訂單成長幅度也相當大，「所以看起來基本面是無疑的，還是非常好。」但面臨短期能源問題，台灣難免會遇到一些波動，「這個也不是台灣單獨要面對的，看起來日本、韓國他們跌幅比我們還要兇，希望大家還是放心。