我是廣告 請繼續往下閱讀

受伊朗由哈米尼次子接手最高領袖的消息影響，全球油價隨即上漲，台北股市今（9）日迎來資金大逃殺，早盤一度下殺到31529.36點，下跌2070.18點，加權指數跌停家數來到61檔。櫃買指數同步開低走低，櫃買指數開盤盤下跌3.6點、來到302.89點，盤中最低來到285.18點，失守300點關卡，櫃買指數跌停家數來到67檔。截至上午10點55分，個股成交量排行榜前五名為：群創、中石化、陽明、台塑、華邦電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、群創、台達電、鴻海、聯發科。不過油電燃氣股群起直追，類股指數上漲9.5%，新海、台塑化、欣高、山隆、大台北、欣天然攻上漲停板，全國上漲逾8%。航運股也有買單挹注，中櫃、萬海、陽明上漲逾5%，新興、長榮上漲逾1%。