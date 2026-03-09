我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日前花蓮馬太鞍堰塞湖溢流沖毀光復鄉家園。（圖／民眾提供）

針對2025年9月23日馬太鞍溪堰塞湖洪災造成19死、5失蹤的悲劇，花蓮地檢署今日偵查終結，檢方認定，光復鄉長林清水、秘書張源寶及民政課長王詠濬身為災防指揮官，在紅色警戒發布的生死關頭，竟無視撤離指示，林清水甚至耽於「植牙」私務，事後更合謀偽造數據粉飾太平。檢方痛批三人罔顧人命、犯後毫無悔意，今依公務員廢弛職務釀成災害、行使偽造公文書及過失致死等罪嫌提起公訴三人，並對林清水求刑10年、其餘兩人各9年。起訴書指出，光復鄉長林清水、秘書張源寶及王姓民政課長，身兼該鄉災防應變中心正副指揮官與執行要職，屬依法從事災防業務之公務員，負有強制撤離及安置居民之法定職責，但三人明知馬太鞍溪堰塞湖溢流具高度危險，卻在紅色警戒發布後，罔顧權責機關多次指示，廢弛執行強制撤離職務。更令人震驚的是，鄉長林清水在防災關鍵時刻，居然還忙於處理「植牙」等私人事務；事後甚至與王姓課長合謀偽造撤離數據，試圖粉飾太平，而張姓秘書也配合推諉責任，最終導致19名無辜民眾因逃生不及而溺斃，嚴重毀損公務體系的信譽。檢方認為，林清水等三人犯後不僅多方推卸責任、狡辯，至今也未對這場巨災表達歉意，更看不出有任何悔悟，態度極其惡劣。為了維護法治紀律與社會公義，並撫慰受難家屬的傷痛，檢方建請法院從重量刑：鄉長林清水處以該罪名最重刑度10年有期徒刑，秘書與課長則各求處9年徒刑，以示懲戒。