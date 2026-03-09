台股今（9）日大跌，房價最穩嗎？桃園憑藉相對親民房價，成為「脫北族」購屋首選，不過中信房屋研展室彙整實價登錄資料發現，過去一年桃園多數行政區的平均房價變化均呈現負值，其中新屋區年跌幅達12.9%最為顯著，大園區亦下滑10.5%。不過在一片跌勢中，蘆竹區卻逆勢上揚，平均單價從2024年的每坪30.6萬元微幅攀升至2025年的每坪31.1萬元，年增1.6%，成為桃園市唯一維持房價正成長的行政區。
高單價、低總價小宅帶動 買氣穩定
中信房屋南崁捷運加盟店店長王立君指出，蘆竹的交易熱區主要集中在A10山鼻重劃區和南崁生活圈，A10重劃區近年陸續出現不少4到5字頭的新成屋交易，對整體區域均價形成拉抬效果；南崁生活圈發展成熟，區內亦不乏高單價、低總價的小坪數產品，如「星池」、「River One」、「爵仕堡」等社區，總價多在千萬元以內，符合首購與小資族群預算，買氣相對穩定。
而這類小宅產品因單價較高，也因此給區域價格帶來支撐力道。展望未來，隨著桃園捷運綠線工程推進，加上緊鄰航空城、機場捷運的地利之便，蘆竹區有望持續磁吸雙北外溢客群，長線發展動能相當看好。
市場回歸自住需求 價格高新案沒吸引力
反觀新屋與大園，近一年平均房價出現較大的跌幅，對此，王立君表示，新屋與大園同屬桃園相對外圍的區域，過去幾年受惠於過嶺重劃區、大園客運園區等建設題材的發酵，吸引大量建商進駐推案，在新建案拉抬下，區域平均房價快速墊高。目前在市場交易已回歸剛性需求的情況下，這些新興重劃區內、價格相對較高的新建案，對自住客的吸引力相對較弱，成交量明顯下滑，區域平均房價自然就會有所回落。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，相較於雙北，桃園房價仍具備顯著的價格優勢，加上區域內建設題材豐沛，長期來看，房市發展前景依然充滿想像空間。不過她也提醒，隨著市場氛圍轉趨理性，購屋族進場應更為審慎，區域選擇應以自身實際需求為主要考量，切忌盲目追逐題材或短期熱度。
資料來源：中信房屋、實價登錄
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
