外傳最有機會代表民進黨競選新竹縣長的竹北市長鄭朝方今（9）日遭《鏡週刊》爆出，捲入新竹至善莊園土地開發案糾紛，其家族更遭建商指控收了2.6億元土地款卻不認帳，其中好幾千萬爆出就是匯入鄭朝方帳戶，讓他的誠信備受質疑。鄭朝方的父親鄭永金為國民黨籍的前新竹縣長、立委，兄長鄭朝鐘為無黨籍縣議員，一家都在政壇遊走，而鄭家今被《鏡週刊》爆料，其因掌握新竹一整片5萬多坪山坡地的唯一出入口土地，並登記在鄭朝方名下，鄭家因此打算和建商合作開發「至善莊園」別墅區，卻疑似收錢不認帳，涉嫌背信。然而，《鏡週刊》報導，和鄭家合作的建商圓方公司如今指控，幾年間已陸續支付共逾2.6億元的購地款給鄭家，卻疑似因為2022年時有第三方介入，讓鄭家除片面表示從沒收到圓方公司的購地款外，更將土地賣給第三方，從中賺取超過5億元，圓方公司因此要求鄭家返還2.6億元。根據《鏡週刊》指出，在圓方公司支付的2.6億元中，有1500萬元於2013年是匯進鄭朝方的合作金庫帳戶，2014至2015年間又陸續總共匯入2242萬元，光是有帳可查的金額就達3700多萬元。而圓方公司私下也多次拿現金給鄭家，甚至幫忙借款及代清償貸款，且均有相關匯款單及鄭永金等人的簽收單據及支票為證，但鄭永金卻不認帳，也因此遭控背信。而針對整起案件，除鄭永金否認背信，鄭家更反控圓方公司偽造簽名、財報不實等，雙方早就鬧翻。鄭朝方回應《鏡週刊》時也表示，該土地是13年前借他名字登記，是他從政前的私人與家庭往事。同時，鄭朝方更強調自己投身公職後，始終秉持廉潔自守的原則，過去、現在及未來，都絕對不會、也不曾發生任何與公共利益衝突的情事。至於報導中的1500萬元，鄭朝方也表示絕非事實。根據《鏡週刊》報導，鄭永金和前圓方公司負責人徐翊銘聯手合作，14年前準備開發竹東5萬多坪的「至善莊園」，由於開發案旁500公尺就是台大醫院竹東分院，到竹東市區、車站及學校都在10分鐘車程內，因此在鄭家奔走下，自1995年起成功整合農地與建地逾200筆，計畫興建高級別墅住宅248戶，在竹科外溢效益下創造百億元商機，如今卻爆發誠信爭議。細觀鄭家成員不僅多年來在政界跨黨派游移，父親鄭永金除是國民黨資深立委及縣長外，鄭朝方兄長、無黨籍縣議員鄭朝鐘曾於去年11月公開為投入新竹縣長選戰的國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢站台；而鄭朝方的另外一名兄長鄭朝瀚，則因任職於數家等能源公司而遭控炒作光電，更被指控疑似涉嫌恐嚇民進黨立委陳培瑜的前辦公室主任曾宥芯，引發爭議。如今，鄭朝方已從文化業轉而投入政壇，並傳出曾經總統賴清德徵詢參選新竹縣長的意願，也是藍營民調的唯一潛在對手。鄭朝方若確定參選，其父過去在地方深耕的基層組織將成為他的優勢。不過，隨著圓方公司指控收錢不認帳的爭議曝光，恐讓其家族和個人誠信蒙塵。