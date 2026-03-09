我是廣告 請繼續往下閱讀

另一個則是隱姓埋名、背負17年前血仇的落難將軍， 命運讓兩人結成看似荒唐的入贅婚姻， 卻在相互扶持與生死考驗中逐漸建立深厚情感。



第3集中，田曦薇以為武安侯死了，特別幫他立牌位，還要張凌赫陪她一起拜，張凌赫看到自己的牌位擺在那，感覺怪憋扭的，不過他也好奇，為什麼田曦薇會對武安侯這麼有情有意，田曦薇才說，武安侯保家衛國，父親不僅戰死沙場，還被開腸剖肚，武安侯為報仇下令屠城，也是天經地義，讓張凌赫聽了很感動。



第4集中，田曦薇的宅子被大伯搶去，還對簿公堂，張凌赫為了幫她，要她把打官司會用上的台詞背起來，結果田曦薇認識沒幾個字，總是背不完整，張凌赫改要她背誦《七步詩》，用來感動縣令，結果她卻用自己的方式解讀，把「本是同根生，相煎何太急」念成「同是一個爹，為啥先殺俺」，配上田曦薇那張正經八百的臉，讓人忍不住發笑。



《逐玉》卡司男帥女美，劇情也不拖泥帶水，從第一集田曦薇把張凌赫從雪地裡撈出來，再到要她入贅給自己，更在賭坊的惡霸上門時，以一己之力將他們打趴，展現了大女主的氣勢，張凌赫則走美弱男的路線，癡心守護，替接下來的劇情鋪陳。



▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫飾演，男帥女美讓人看了賞心悅目。（圖／翻攝自微博@網劇逐玉）



田曦薇、張凌赫主演的古裝劇《逐玉》在Netflix熱播中，張凌赫飾演落難武安侯「謝征」，被屠夫之女樊長玉（田曦薇 飾）救下，田曦薇為了保住宅子，拜託張凌赫假入贅給她，第3集中田曦薇以為保家衛國的武安侯已經死了，替他立了個牌位，還感念他對國的貢獻，讓人忍不住跟著落淚。結果第4集中，田曦薇又為了宅子和大伯打官司，張凌赫要她背詩，她卻鬧出許多笑話，是一部相當好入口，也很值得一看的劇。陸劇已經很久沒有爆款，也看膩了穿越，此時《逐玉》上線，無疑是替古裝劇市場添加一把柴火。《逐玉》描述屠夫之女樊長玉（田曦薇 飾）在雪地裡救回重傷的落難侯爺謝征（張凌赫 飾），一個是父母雙亡、獨力撐起家業的女子，