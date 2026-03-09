我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市副市長李四川將投入新北市長選舉，今（9）日是李四川在北市府公職最後一天，他與台北市長蔣萬安、另一副市長林奕華，到新北市參訪兩處公共托育中心，與新北市長侯友宜、副市長劉和然合體。蔣萬安被問到會不會捨不得李四川？他說，過去與李四川培養出密切革命情感，相信未來也會繼續維持這樣的情感。蔣萬安說，李四川在台北市政府任內協助推動多項重大建設，包括台北大巨蛋完工啟用、捷運路線開發，以及農曆年前完成與NVIDIA（輝達）的簽約等，市府團隊也因此建立深厚合作情誼，未來無論李四川到哪個崗位，彼此都會持續保持合作與情誼。媒體也問李四川，最後一天上班有什麼話想跟蔣萬安說嗎？李四川笑說，「回台北市再來講，還有半天」。媒體再問，「上週到新北市跑了許多餐會，有感受到市民熱情嗎？」李四川說，「回新北市見到老朋友，尤其在侯友宜市長相當熱情，真的有回家的感覺。」至於雙北市的公共政策交流，蔣萬安表示，侯友宜對於市政工程與空間盤點相當熟悉，對每個環節都能細緻說明，市府團隊在考察過程中也就各自業務領域交換意見，例如財政局未來在盤點市有空間時，將參考新北市成立專案小組的方式，將學校與公有單位閒置空間納入整體活化計畫，提升空間使用效率。侯友宜則表示，看到蔣萬安與李四川回到新北市考察公共托育設施，讓他相當高興。他指出，新北市公共托育中心從第一家成立時，李四川就曾參與相關規劃與推動，如今看到過去共同推動的政策逐步成長，也希望各縣市彼此交流、互相學習，共同打造更友善的育兒環境。