防空成本與火力不對稱

情報整合：東亞環境的隱憂

台灣被動防禦乏善可陳

美國與以色列對伊朗進行聯合軍事行動，7日晚間更襲擊了伊朗境內多處燃料存放設施，宣告戰事進入下一階段。熟悉軍武的新北市議員林秉宥認為，面對低成本無人機與高密度飛彈的「飽和攻擊」，台灣現有的防禦邏輯與被動防護能力待重新檢視。淡江大學戰略所畢業、長期關注軍事議題的林秉宥在臉書上發文表示：「這波美伊戰爭證實了過去我對於台海發生衝突的幾種想像，非常值得台灣參考。」他分析了雙方挑選打擊目標的邏輯，首先是美國、以色列對伊朗設施的打擊，優先順序是防空體系、有反擊能力的單位、石油產業相關設施；伊朗則是在第一階段時僅以軍事設施為目標，現在開始打擊以色列在海法的煉油廠。林秉宥直言，「台灣之盾」如果依賴飛彈一定會出問題，這次美國THAAD的AN/TPY-2遭毀，大概就跟防禦單位手上只有飛彈所產生的窘境脫離不了關係。當防禦單位手裡只有單枚造價數百萬美元的飛彈，卻要面對每架僅需兩萬美元的無人機時，極易陷入「打也不是、不打也不是」的窘境，「因此如何建立有效的火網對台灣而言還是一個大哉問。」林秉宥續指，雖然國軍仍未完全汰換35快砲，但在面對無人機「蜂群攻擊」時，這些傳統武裝的反應能力與火力持續性有很大疑慮。林秉宥認為，未來在新的軍購中應該加以著墨。此外，中東戰事也曝露了跨國協作的難題。林秉宥指出，中東多個國家領空與國境非常緊密，負責執行對伊作戰的美國與以色列，顯然也沒有跟中東各國充分地分享情報，「同樣狀況移到東亞來看，台灣跟周邊友好國家的整合也會有相當的挑戰。」林秉宥表示，「台灣之盾」的核心不是火力，而是自有的多個防空體系整合為一體。「就這一點來看，台灣的情況還是相對單純；但我更想知道的是，在這幾天中以色列有幾個民生設施遭毀，甚至有民眾因此死亡，那麼以色列的防空體系出了什麼問題？」林秉宥分析指出，伊朗革命衛隊（IRGC）這幾天採取了多層次打擊戰略，包括從其西部基地與黎巴嫩境內代理人基地「多點發射」，估計發射超過350枚彈道飛彈（含「法塔赫」極音速飛彈）及大量無人機。即使以色列攔截率高達85%，殘餘的15%仍足以突破現存最強的防空體系。林秉宥表示：「統計數據已經證明，由無人機群搭配各類飛彈的『飽和攻擊』方式，的確還是能將現存最強的防空體系飽和掉。以色列的防空體系並沒有出甚麼問題，而是在這種新型的打擊方式下已經不堪負荷，只能透過源頭打擊的方式來解決問題。」林秉宥在文中直言：「面對火力更為強大的解放軍長程火力，除了主動的飛彈防禦之外，台灣在被動防禦方面的提升可以說是乏善可陳。」他指出目前台灣的防空避難設施存在基本問題，包括防空避難設施的分布不均、設施不符合現代避難要求、日常挪作他用導致戰時無法立即轉換等，「就人口稠密程度來說，對基礎設施的波及可能影響社會韌性的部分，也必須更嚴肅看待。」林秉宥警告，「同時必須考量，假設台海發生戰爭，台灣壓制中國的能力更無法類比以色列對黎巴嫩的狀態。在不考慮同盟軍事介入的情況下，台灣在中國遠程火力打擊下可能造成民眾的傷亡，是不容樂觀的。」