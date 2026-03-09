我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰事讓國際能源價格飆漲、全球都急著找氣源。網路外傳3月15日台灣天然氣會斷供。對此，經濟部長龔明鑫今（9）日闢謠，說不僅台灣3月天然氣已經找到氣源，4月也已經張羅完畢，3、4月天然氣皆可穩定供應，更強調4月不用擴大使用燃煤電廠，可以按照既有能源配比正常發電。根據最新統計，布蘭特原油來到每桶108.63美元，西德州原油也來到108.34美元，兩者均是2022年俄烏戰爭開打以來的價格高點。龔明鑫5日受訪時說， 3月的原油及天然氣都已掌握，4月仍在努力掌握；若4月再不濟，還有作為「最後手段」的燃煤機組。面對網路斷氣謠言，他今日更新，3月、4月要調度的22艘船隻的天然氣目前已掌握20艘，剩下2艘還有一些時間就可以掌握，也許這週就會找到，希望大家放心。他尤其強調，有謠言指出民眾接下來會沒有熱水可以洗澡，但民生用氣僅有整體用氣量不到5%，絕不可能有發生那種情況，「大家不要聽信這個謠言，我們已經該做的事情做得非常好。」而按照現在的用氣量，上週提及可能會擴大的燃煤發電也可以暫緩，目前3月、4月至少不用開啟燃煤發電，按照既有規劃就好。5月之後必須要再觀察，但5月天氣逐漸回暖，全球天然氣需求量也下降，應該會朝向好的方向發展。對於新購買天然氣是否價格較高，龔明鑫說，現貨調度價錢本來就比較高，若是提前調貨則是按照原有價格，但目前為止都沒有決定要調漲4月氣價，一切按照穩定物價任務。至於油價破百美元，經濟部將會拿捏平衡，讓中油可以承受範圍內穩定物價，即便很難預測戰爭後續走勢，但如果戰爭平穩下來，預計很快就會回復，在此之前都會有所準備。而本周汽油價格已漲1.5元、柴油價格1.1元，接下來是否可能面臨「週週漲」，他強調，還是要按照每週來觀察，畢竟現在是特殊狀況，但仍有油價公式、油價緩漲機制及亞鄰最低價做考量。