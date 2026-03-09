我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國隊預告由左投孫周永擔綱先發，此舉引發韓媒《OSEN》重砲轟擊，質疑總教練柳志炫的投手計畫完全「荒腔走板」。（圖／美聯社／達志影像）

：韓國隊得分達8分（含）以上，且澳洲隊得分達3分（含）以上（例如：8：3、9：4 等比數）。 晉級條件（7分門檻）：韓國隊得7分，且比數為 7：4、7：5、7：6。在此情況下，澳洲失分達7分，雖然與中華隊失分相同，但中華隊因總守備局數較多，失分率較低而得以晉級。





▲對於已經完賽的中華隊而言，最有利的劇本是一場「打擊大戰」。中華隊若要以分組第2奇蹟晉級，必須滿足以下條件：韓國得分達8分(含)以上，澳洲得分達3分(含)以上。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽進入尾聲，中華隊昨（8）日以4：3驚險力克韓國，保住了晉級八強的一線生機，今（9）日晚間6點登場的「韓澳大戰」將成為全台灣球迷矚目的焦點。澳洲隊此役將派出陣中頭號王牌、29歲左投威爾斯（Lachlan Wells）掛帥先發，迎戰韓國隊先發投手孫周永。這場比賽的最終比數，將直接決定台、韓、澳三方誰能靠著「失分率」優勢，搶下前進邁阿密八強的門票。澳洲隊昨晚雖然強碰實力堅強的日本武士隊，但在投手調度上卻展現了高度的戰略性。攤開昨日澳洲隊的投手用球數紀錄，除了先發投手 MacDonald, C 用了54球必須休息外，其餘登板的6名後援投手，用球數全部精準控制在經典賽規定的「連續出賽門檻」30球以內，：19球、：24球、：7球、：25球、：19球、：4球。根據WBC賽制規定，投手單場用球數若在30球（含）以內，即可連續兩天出賽。這意味著澳洲隊今晚面對有著非贏不可壓力的韓國隊時，牛棚戰力可說是「幾乎滿血」狀態，有充足的兵力可以進行車輪戰，無疑為韓國隊的打線帶來極大考驗。若今晚韓國擊敗澳洲，台、韓、澳三隊將出現戰績互咬的局面。根據大會規則，若分組出現三隊戰績相同，下一項判定標準為「防守出局數的失分率」（即總失分除以製造的總出局數），因此每一分的得分與失分都將牽動晉級態勢。對於已經完賽且守備局數較多（因曾打到第10局）的中華隊而言，今晚最有利的劇本就是韓澳雙方上演一場高比分的「打擊大戰」。中華隊若要以分組第2奇蹟晉級，主要有以下幾種可能：