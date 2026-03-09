我是廣告 請繼續往下閱讀

▲活動大使Enako 照片提供：2026 A.C.F 秋葉原動漫祭

▲在5號倉庫都有精彩的熱血演唱會 照片提供2026 A.C.F 秋葉原動漫祭

▲「頂級聲優」上坂堇、三宅健太和關根瞳在A.C.F秋葉原動漫祭見面會 影像提供：2026 A.C.F 秋葉原動漫祭

COSPLAY看過來！今年春假（4月3～5日）由「日本第一Coser」Enako擔任形象大使的「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」將把原汁原味的秋葉原搬到台北松菸文創園區；現場還有女僕咖啡廳、熱血演唱會、動漫大師見面會⋯⋯讓你不用搭飛機，最低只要花280元票價，就可以一秒來到秋葉原，沈浸在四周都是IP、巨型看板和輕快的BGM中；讓你在成熟的世界裡，卸掉大人的包袱，找回那個閃閃發光、熱血出動的自己！現場更規劃了夢幻級的「圍拍活動」，當天Enako 將親自詮釋KUREHA 紅葉女僕，焦曼婷、阿兆與 hiko 同台亮相：焦曼婷將以挑戰女扮男裝的角色「Vector 向量繪師」驚豔現身；人氣 Coser阿兆擔綱「KITSUNEKON宙狐巨星」；Coser hiko 扮演「Alpha 起源玩家」： 以及特攝專業 Coser 究極 出演「Wonder Knight 幻夜騎士」。絕對是攝影玩家不容錯過的快門焦點。為了讓每一位購票入場的動漫迷擁有最沉浸的體驗，「2026 A.C.F動漫祭」一口氣包下松菸5個倉庫：二倉「潮品區」、三倉「電玩區+偶像據點」、四倉「女僕喫茶區」、五倉「主舞台」以及北向製菸工廠的「同人區」；每日每倉都有不同的活動，例如邀請動漫業界殿堂級大師二宮正明、美樹本晴彥、四季童子、白井影二現場作畫及大師原畫展；更有「頂級聲優」上坂堇、三宅健太和關根瞳見面會，以及Vtuber神樂七奈、茸茸鼠跨次元互動，只要你走進園區，就能感受秋葉原街道1：1還原，目睹地標視覺裝置EVA 痛車陣，甚至在台北市中心出現巨大怪獸黑氣球！逛累了，現場還有來自秋葉原的正統治癒--「女僕喫茶區」提供心靈馬力補給站，由日本傳奇女僕店@Home Cafe原班人馬駐點，讓你不必飛東京，就能體驗最正宗的萌萌魔法為你加油！4月5日中午起還有精彩、笑點可期的女僕運動會，女僕們將和蛇丸等Youtuber進行一系列結合綜藝與競技的趣味運動比賽。▲3日「傳奇祭」是《火影忍者》 原唱FLOW的專場首演 影像提供：2026 A.C.F 秋葉原動漫祭每天晚上，在5號倉庫都有精彩的熱血演唱會：3日「傳奇祭」是《火影忍者》 原唱FLOW的專場首演，帶動神曲全場大合唱（甚至會帶來新歌首唱）；4日「共鳴祭」由宮崎步 Miyazaki Ayumi 和ROOKiEZ is PUNK'D 為粉絲喚醒最初的感動與回憶殺；5日「悸動祭」由栗林みなみ及MindaRyn壓軸，女神歌聲把情緒拉到最頂，將3天的「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」推向最完美的高潮。「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」門票已於3月8日正式開賣。